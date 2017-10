Ermittlern der EKO 110 gelingt Schlag gegen die falschen Polizisten

NÜRNBERG (ots/nf) - Erfolg im Kampf gegen Trickbetrüger, die sich als falsche Polizeibeamte ausgeben: Die Nürnberger Kriminalpolizei konnte am Dienstagnachmittag (24.Oktober 2017) zwei Männer auf frischer Tat festnehmen, die mit dieser kriminellen Masche operieren.

In den zurückliegenden Monaten gingen bei der Polizei zahlreiche Meldungen über Anrufe von angeblichen Polizeibeamten ein, die teils erfolgreich versuchten ältere Menschen hereinzulegen. Nun ist es den Ermittlern der EKO 110 (Ermittlungskommission) gelungen, im Zuge von umfangreichen kriminaltaktischen Maßnahmen und in Zusammenarbeit mit der Polizei in Niedersachsen und Spezialeinheiten aus Nordbayern, zwei mutmaßlichen Tätern das Handwerk zu legen.Hilfe bekam die Kripo von einem 84-jährigen Nürnberger, der zusammen mit der echten Polizei die falsche Polizei in eine Falle lockte. Der couragierte Senior ging zum Schein auf ihre Forderungen ein, nachdem er schon ab Donnerstag letzter Woche mehrfach von den Tätern kontaktiert wurde. Er vereinbarte mit den Betrügern einen Treffpunkt in der Regensburger Straße und spielte ihnen glaubhaft vor, dass er dort einen größeren Geldbetrag für sie bereithalten würde.Im Rahmen der vermeintlichen Übergabe konnten die oben genannten Täter schließlich festgenommen werden. Der Zugriff erfolgte gegen 15:30 Uhr vor der Filiale eines Schnellrestaurants. Die Beamten des zuständigen Fachkommissariats gehen davon aus, dass es sich bei den beiden Beschuldigten um Mitglieder einer kriminellen Bande handelt.Gegen die Männer im Alter von 23 und 27 Jahren wurde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des dringenden Verdachts des schweren bandenmäßigen Betruges und Amtsanmaßung eingeleitet. Sie werden noch heute dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintermännern dauern noch an.