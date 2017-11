Kindheitstraum ging in Erfüllung: Rebecca ist Nürnbergs neues Christkind

NÜRNBERG (pm/nf) - Die 17-jährige Schülerin aus Nürnberg wurde heute, Donnerstag, 2. November 2017, für eine zweijährige Amtszeit 2017/18 gewählt. Die Jury setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Medien, des Staatstheaters Nürnberg, des Marktamts, des Presse- und Informationsamts, der Congress- und Tourismus-Zentrale, der langjährigen Christkind-Betreuerin Edith Kerndler-Hamburger und dem Vorjahres-Christkind Barbara Otto zusammen.

Rebecca Ammon wurde 2000 in Nürnberg geboren. Ihre Hobbys sind Skifahren, Fotografieren, Lesen, Musik hören und Tanzen. Sie besucht das Sigmund-Schuckert-Gymnasium. Dort engagiert sie sich auch als stellvertretende Jahrgangsstufen-Sprecherin. Als Austauschschülerin verbrachte sie das Schuljahr 2016/17 in Atlanta, USA. Mehr als zehn Jahre lang pflegte sie den karnevalistischen Tanzsport, bevor sie sich vor zwei Jahren lateinamerikanischen Tänzen zuwandte. Sie spielt Gitarre und ist ehrenamtlich in einem kirchlichen Jugendarbeitskreis aktiv.Rebecca Ammon wird am Freitag, 1. Dezember 2017, um 17.30 Uhr von der Empore der Nürnberger Frauenkirche aus den Prolog sprechen, mit dem in jedem Jahr der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet wird. Zu den Aufgaben dieses besonderen Ehrenamts gehören 2017 und 2018 neben der Eröffnung des Markts, auf dem das Christkindregelmäßig anzutreffen ist, zahlreiche Besuche sozialer und karitativer Einrichtungen in der Region.Das Nürnberger Christkind wird alle zwei Jahre vom Presse- und Informationsamt der Stadt Nürnberg gesucht. Zur Wahl stellen können sich 16- bis 19-jährige Mädchen, die in Nürnberg wohnen, mindestens 1,60 Meter groß und schwindelfrei sind. Die Bevölkerung kann nach der Veröffentlichung der Fotos in den Medien und im Internet von zwölf Kandidatinnen ihre Stimme abgeben. Die Jury nimmt dann die Kür des Nürnberger Christkinds unter den sechs Bewerberinnen mit der höchsten Stimmenzahl vor. Die Kandidatinnen beantworten Fragen zu ihrer Person, über Nürnberg und zum Christkindlesmarkt. Sie tragen ein selbst gewähltes Gedicht sowie den Prolog zur Eröffnung des Christkindlesmarkts vor.