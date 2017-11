Preis der Landesstiftung für das Theater Pfütze

21 Millionen Euro für Kultur und Soziales: Staatsminister Söder verlieh in Nürnberg die Auszeichnungen



NÜRNBERG (pm/nf) - Die Bayerische Landesstiftung förderte allein im Jahr 2017 Kultur- und Sozialprojekte im Freistaat mit rund 21 Millionen Euro. Seit Errichtung der Landesstiftung im Jahr 1972 wurden Zuschüsse für rund 10.700 Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von über 626 Millionen Euro bewilligt. „Die Bayerische Landesstiftung ist eine wichtige Säule der Förderung von kulturellem und sozialem Engagement in Bayern“, stellte Finanz- und Heimatminister Dr. Markus Söder bei der Verleihung der Kultur-, Sozial- und Umweltpreise 2017 der Bayerischen Landesstiftung in Nürnberg fest. Söder händigte die Preise in Vertretung des Bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer aus.

In Nürnberg beispielweise unterstützte die Bayerische Landesstiftung im Jahr 2015 die Stadt Nürnberg bei der Generalsanierung und Umbau der Hochschule für Musik mit einem Zuschuss in Höhe von 264.000 Euro. Die Stadtmission Nürnberg e.V. erhielt in diesem Jahr einen Zuschuss von 214.000 Euro für den Neubau einer medizinischen Rehabilitationseinrichtung für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen.Die Preisträger zeichnet nach den Worten von Söder eine wichtige Gemeinsamkeit aus: Engagierter Einsatz für das Gemeinwohl. Er dankte allen Preisträgern für deren vorbildliches und unermüdliches Wirken zum Wohl der Allgemeinheit. „Die Preise der Landesstiftung sind auch Ansporn als Vorbild für die Bürger weiterzumachen und sich dafür zu engagieren, dass unsere Heimat lebenswert bleibt“, betonte Söder. Hervorragende Leistungen auf kulturellem und sozialem Gebiet werden seit 1980 und Leistungen im Bereich des Umweltschutzes seit 1985 von der Landesstiftung ausgezeichnet. Die Preise sind je Sparte mit 30.000 Euro dotiert.Kulturpreis:- Anne-Sophie Mutter, Geigerin- Eugen Gomringer, Schriftsteller- Theater Pfütze, NürnbergSozialpreis:- Projekt „Zukunftswerkstätten – Jugend im Landkreis Kulmbach“- SKM Kath. Verein für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu e.V.- Vesperkirche Schweinfurt – Miteinander für Leib und SeeleUmweltpreis:- Caldatrac Industrieofenbau GmbH & Co. KG, Höchheim- Green City e. V., München- Dr. Georg Hartmann und Andreas Wimmer, TU MünchenVor mehr als 40 Jahren hat der Freistaat Bayern mit der Bayerischen Landesstiftung als erstes Bundesland eine kulturfördernde Stiftung gegründet. Stifterwille war von Anfang an, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Ohne Zuschüsse der Landesstiftung wären viele Projekte nie verwirklicht worden. Privates Engagement verbunden mit der Bereitschaft für die Gemeinschaft Verantwortung zu übernehmen, sei ein wertvoller Baustein unseres Gemeinwesens, so Söder. Die Zuschüsse förderten die unverzichtbare Bereitschaft zu Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative.