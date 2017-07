Warnung vor Betrugsmasche: Falsche Geldforderungen im Namen der N-ERGIE

NÜRNBERG (pm/nf) - N-ERGIE Kunden in Nürnberg berichten darüber, dass sie von angeblichen N-ERGIE Mitarbeitern angerufen werden. Diese verlangen Nachforderungen von mehre- ren hundert Euro. Die genannten Beträge sind völlig aus der Luft gegriffen.



Die N-ERGIE bittet ihre Kunden um erhöhte Vorsicht. Kunden, die einen solchen Anruf erhalten, sollten sich am besten die Telefonnummer notieren und mit der N-ERGIE Kontakt aufnehmen. Die N-ERGIE kann dann mit dem Kunden klären, ob sie rechtliche Schritte einleitet. Im Rahmen ihres standardisierten Mahnverfahrens informiert die N-ERGIE ihre Kunden über die Höhe etwaiger Außenstände schriftlich.



Sollten sich Kunden dennoch unsicher sein oder Fragen haben, stehen die Mitarbeiter telefonisch, persönlich oder online zur Verfügung.



Telefonisch: 08001008009 (kostenfrei)

Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

Samstag 8:00 bis 13:00 Uhr

Persönlich im N-ERGIE Centrum

Südliche Fürther Straße 14 (am Plärrer), Nürnberg,

Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr

E-Mail: dialog@n-ergie.de

Fax: 0911 802-3668

www.n-ergie.de

unter Online-Service