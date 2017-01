Angrillen bei Kropf im Nürnberger Norden

Ford- und Opel-Händler lud in die Bessemerstraße

Am vergangenen Wochenende hatte der Kropf-Standort in der Bessemerstr. 10 mit seinen Marken Ford (Automobilforum Kropf) und Opel (Autohaus Kropf) zum großen Wintergrillen eingeladen.

Die Teams beider Marken waren voll im Einsatz und kamen am Grill ganz schön ins Schwitzen. Bereits am Samstagmittag war der Zulauf so stark, dass die Brötchen zu Steak und Bratwürsten fast vergriffen waren, und schnell Nachschub geholt wurde. Da man auf diesen Fall bestens vorbereitet war, kam es zu keinem Zeitpunkt zu Verzögerungen bei der Bewirtung der Kunden. Am Sonntag wiederholte sich dann der rege Besuch im gemeinsamen Autohaus für Ford und Opel. Neben den Grillspezialitäten gab es für die Gäste auch noch Kaffee, Kuchen und viele Giveaways. Die beiden Geschäftsführer Andreas Mutschler (Opel) und Volker Schimpf (Ford) packten fest mit an und zeigten sich begeistert, denn gute Laune war Trumpf. So ein Fest hatte man am Standort Bessemerstr. 10 seit der Eröffnung vor 16 Monaten nicht mehr erlebt. Das Autohaus im Nürnberger Norden entstand damals komplett neu aus einem ehemaligen Obi-Markt und teilt sich in zwei automobile Themenbereiche. Auf der einen Seite findet der Kunde das Opel Autohaus Kropf und auf der anderen Seite das Automobilforum Kropf mit der Marke Ford. Beide Autohäuser gehören zur AVAG Holding SE - Deutschlands zweitgrößter Autohandelsgruppe. Natürlich nutzten die Besucher auch die Gelegenheit, um sich über die aktuellen Modelle und attraktiven Angebote der beiden Automarken zu informieren, so dass alle Verkaufsberater ständig im Einsatz waren.Auch wenn der Fokus am vergangenen Wochenende ganz auf dem Autohaus in der Bessemerstraße lag, so beteiligten sich die anderen vier Kropf-Standorte (Stammhaus Nürnberg/Deutschherrnstr. 1-7, Roth, Amberg und Erlangen) ebenfalls an dieser Aktion. Auch dort wurden die Kunden perfekt kulinarisch verwöhnt und bestens beraten.Nähere Information zu den Kropf-Autohäusern, zum ausgezeichneten Service und den günstigen Angeboten der beiden Marken Ford und Opel finden Sie auch unter www.ford-kropf.de bzw. www.opel-kropf.de