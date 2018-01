Frisch wie nie! Kaufland feiert 50-jähriges Jubiläum!

REGION (pm/vs) - 50 Jahre Kaufland! Im Januar 1968 eröffnete Kaufland im schwäbischen Backnang seine erste Filiale. Mit dieser Eröffnung legte das Unternehmen den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte. Heute ist es mit über 1.270 Filialen und 148.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Ländern Europas vertreten und erzielt einen Jahresumsatz von 21,6 Mrd. Euro.

An den Kundenbedürfnissen orientiert

Europäische Geschichte als Chance des Wachstums

Frische zum besten Preis



Unternehmerisch Verantwortung aktiv leben

Den runden Geburtstag feiert Kaufland gemeinsam mit seinen Kunden unter dem Motto „Frisch wie nie“ mit Angeboten, Rabattaktionen sowie einer Gewinnlotterie.„Von einer Filiale in Deutschland auf über 1.270 in Europa – das war für Kaufland eine spannende und erfolgreiche Entwicklung. Im Ursprung sind wir ein schwäbisches Familienunternehmen. Heute zählen wir zu den wichtigsten Einzelhändlern im europäischen Markt und planen die Expansion in die Republik Moldau und nach Australien“, sagt Patrick Kaudewitz, Vorstandsvorsitzender von Kaufland. Als einer der führenden Lebensmittelhändler steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf. „Unser Markenversprechen ist seit 50 Jahren so einfach wie relevant. Wir bieten unseren Kunden den perfekten Wocheneinkauf und damit mehr Lebensqualität“, führt Kaudewitz aus. „Dieses Versprechen gilt selbstverständlich auch in Zukunft. Dafür entwickeln wir uns kontinuierlich weiter und orientieren uns dabei an den Erwartungen und Wünschen unserer Kunden.“Bis 1968 war das Unternehmen auf den lokalen Großhandel ausgerichtet. Dann folgte die strategische Entscheidung, in den Einzelhandel einzusteigen. Damit wurde der beginnende Trend im Handel von der Bedienung hin zur Selbstbedienung aufgegriffen. Mit einer Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern und 70 Mitarbeitern stellte die erste Filiale in Backnang die Weichen für die Entwicklung zum international erfolgreichen Einzelhändler.Die folgenden Jahre standen im Zeichen des Wirtschaftswunders. Von 1965 bis 1970 erhöhte sich die Anzahl der Fahrzeuge in Privathaushalten von neun auf 14 Millionen (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt). Da die Verbraucher zunehmend ihr Auto für den Einkauf nutzten, bot das Unternehmen von Beginn an ausreichend Parkplätze an. Mitte der 70er Jahre fiel die Preisbindung im Einzelhandel, hiervon waren insbesondere Markenartikel betroffen. So konnte Kaufland seinen Kunden günstige Lebensmittel anbieten und wurde für den Wocheneinkauf der Familie besonders attraktiv.In den nächsten Jahrzehnten eröffnete das Unternehmen kontinuierlich neue Filialen, vor allem in Süddeutschland. Mit dem Fall der Mauer im November 1989 nahm die Expansion weiter Fahrt auf. Bis September 1990 hatte Kaufland bundesweit 51 Filialen. Im Oktober 1990 wurde in Meißen die erste Filiale in den neuen Bundesländern eröffnet. Rasch folgten weitere Filialen, sodass im April 1993 die bundesweit 100. Filiale in Berlin-Prenzlauer Berg eröffnete.Anfangs waren bei den Verbrauchern in Ostdeutschland insbesondere die neuen Markenprodukte aus dem Westen begehrt. Doch schon bald fragten die Kunden auch wieder nach den bekannten regionalen Produkten. Kaufland nahm diese Kundenwünsche auf, baute sein Angebot an Ostmarken aus und stärkte damit auch die regionale Wirtschaft. Heute haben sich viele dieser Ost-Markenprodukte etabliert und werden von Kaufland bundesweit angeboten.Mit dem Markteintritt in Tschechien 1998 begann die internationale Expansion von Kaufland. Bis 2006 folgten Eröffnungen in der Slowakei, Kroatien, Polen, Rumänien und Bulgarien. Im Dezember 2010 feierte das Unternehmen mit der Eröffnung in Berlin-Lichterfelde die 1.000. Filiale in Europa.„Wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein“ – mit diesem Anspruch entwickelt sich Kaufland kontinuierlich weiter. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die Kunden und ihre Erwartungen an einen perfekten Wocheneinkauf.2017 hat das Unternehmen in einer groß angelegten Modernisierungsoffensive bereits weit über die Hälfte der Filialen auf ein neues Ladenkonzept umgestellt. In diesem Jahr werden weitere Filialen modernisiert. Das neue Konzept vereinfacht den Einkauf durch eine bessere Übersichtlichkeit, niedrigere Regale sowie eine klare Orientierung durch Farbsymbole für alle Abteilungen. Frische und Qualität stehen dabei im Fokus. Das spiegelt sich in den neu gestalteten Frischebereichen wie Obst und Gemüse, Backshop und den Bedienungstheken für Fleisch, Wurst, Käse und Feinkost wider. Das überarbeitete Sortiment umfasst eine noch größere Auswahl an regionalen und Premiumprodukten. Zum 50-jährigen Jubiläum präsentiert sich Kaufland als zukunftsfähiges Handelsunternehmen.Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch und Umwelt und engagiert sich unter anderem für den Klimaschutz. Bis Anfang 2019 plant das Unternehmen rund 100 Schnellladestationen für Elektroautos. Kaufland treibt so den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland voran und unterstützt damit moderne, umweltfreundliche Technologien im Bereich der E-Mobilität.Anlässlich des Jubiläums findet vom 8. bis 14. Februar eine bundesweite Spendenaktion statt. Beim Kauf ausgewählter regionaler Produkte spendet das Unternehmen zehn Cent. Mit dem Spendenerlös fahren 50 Schulklassen in einen der bundesweit über 100 Naturparke. Kaufland unterstützt seit 2007 den Verband Deutscher Naturparke.