Mitsubishi Eclipse Cross: SUV-Coupé für den modernen Lifestyle

(ampnet/mue) - Mit dem Eclipse Cross führt Mitsubishi ein neues Modell für seine weltweiten Märkte zuerst in Europa ein, genauer gesagt in Deutschland. Bei der Vorgestellung fiel der Eclipse Cross mit 1,5-Liter-Turbobenziner und Allradantrieb vor allem durch sein clever strukturiertes Platzangebot und angenehmes Fahrverhalten auf.

Mit 120 kW / 163 PS bei 5.500 Umdrehungen pro Minute (U/min), einem für einen Benziner ungewöhnlich hohen Drehmoment von 250 Newtonmetern (Nm) zwischen 1.800 und 4.500 U/min zielt Mitsubishi mit der Allradversion 4WD samt stufenloser CVT-Automatik auf junge, dynamische Käufer ab; deren Erwartungen an ihr SUV so vielfältig sind wie ihre Lebensführung. Dabei könnte der Eclipse Cross der gesuchte Alleskönner sein, denn für einen Urlaubseinsatz mit Abenteuercharakter ist der Japaner bestens geeignet – ebenso wie für modernen Asphalt im Familien-Alltag. Sein clever strukturiertes Platzangebot kommt variablen Einsatzszenarien entgegen. So lassen sich die Rücksitze um bis zu 20 Zentimeter verschieben; das Raumangebot für die Passagiere wächst mit der Familie oder der Gepäckraum mit der Ladung.Auf festem Untergrund erregt die stufenlose Automatikschaltung rasch die Aufmerksamkeit des Fahrers. Mit programmierten „Fahrstufen“ simuliert es Gangwechsel und treibt das kompakte SUV ohne große Schaltverzögerungen flüssig nach vorn. Wer eigenhändig die Fahrstufen wechseln will, bedient die großen, an der Lenksäule installierten Paddles. Das CVT erleichtert den Eclipse Cross um zehn Kilogramm, macht ihn effizienter und laut Mitsubishi beim Sprint auf 100 Stundenkilometer auch um eine halbe Sekunde schneller als mit einer konventionellen Automatik. Der Eclipse Cross wird für den Spurt von Null auf 100 km/h mit 9,8 Sekunden angegeben, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h.Von außen zeigt sich das Mittelklasse-SUV-Coupé im windschnittigen Blechkleid; die zweigeteilte Heckscheibe erweitert das Sichtfeld des Fahrers und setzt einen eigenständigen Charakterpunkt im Exterieur-Design. Im Interieur herrscht ebenfalls eine klare Zweiteilung: Entlang der horizontalen Achse kümmert sich die obere Hälfte des Cockpits um die Informationsversorgung des Fahrers, während im unteren Bereich die Bedienelemente angeordnet sind.In der „Intro Edition“ verzichtet Mitsubishi auf ein eigenes Navigationssystem und setzt voll auf die Integration von Apple Car Play und Android Auto. In rund einem Jahr soll das SUV-Coupé zudem mit einem 2,2-Liter-Dieselmotor und Ad-Blue-Technologie in Deutschland vorrollen. Für den Diesel wird der Verbrauch sicher günstiger ausfallen als die sieben Liter Benzin auf 100 km, die Mitsubishi dem Neuen unter Normbedingungen bestätigt. Mittelfristig ist auch die Elektrifizierung des Modells geplant – Details folgen.Länge x Breite x Höhe (m): 4,41 x 1,81 x 1,69Radstand (m): 2,67Motor: 1,5-Liter-Turbo-BenzinerLeistung: 120 kW / 163 PS bei 5.500 U/minMax. Drehmoment: 250 Nm bei 1.800 – 4.500 U/minHöchstgeschwindigkeit: 200 km/hNull auf 100 km/h: 9,8 Sek.ECE-Durchschnittsverbrauch: 7,0 LiterCO2-Emissionen: 159 g/kmEffizienzklasse: DLeergewicht / Zuladung: min. 1.500 kg / max. 595 kgBodenfreiheit: 183 mmKofferraumvolumen: 395 – 1.159 Liter