Schutzengel im Hintergrund über die Weihnachtsfeiertage

„Vor allem an Weihnachten so zeigt die Erfahrung ist es wichtig, dass die Zentrale besetzt ist“, sagt Nicolas Agoston von den Nürnberger Maltesern. In der Vergangenheit gab es viele Anrufe, oft von älteren Menschen, die durch ihre Einsamkeit schon mal eher auf den Knopf drückten, auch wenn es kein Notfall war. „Das ist verständlich. Letztes Jahr gab es 452 Anrufe diesbezüglich. Dazu kamen 876 Anrufe die Alltagsdinge betrafen, so zum Beispiel wenn etwas im Haushalt nicht funktionierte. Aber nicht zu vergessen: über die Weihnachtsfeiertage gab es auch 1.315 Notrufe“, so Nicolas Agoston.Mehr als 2000 Menschen in Nürnberg nutzen bereits den Malteser Hausnotruf. Für den Anschluss und die Bedienung des Notrufs benötigt man lediglich einen Stromanschluss. Da der Hausnotruf ein anerkanntes Pflegemittel ist, können die Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Die Malteser beraten und sind beim Antragstellen behilflich. Ergänzt wird dieses Angebot durch den Malteser Menüservice. Dieser liefert jetzt zur Weihnachtszeit leckere Spezialitäten, wie Entenbraten. Gerne auch nur kurzfristig über die Feiertage. Rufen Sie uns jetzt unter der Rufnummer 09 11 / 9 68 91 90 an und bestellen Sie Ihre Probemenüs! Zwei von fünf Essen erhalten Sie hierbei gratis!