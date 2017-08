Mystik pur: Neues Buch des Fränkischen Autors Harald Weiss ist erschienen

Harald Weiss ist ein fränkischer Autor, geboren in Nürnberg, seit 1 ½ Jahren wieder wohnhaft in Nürnberg. Davor lebte der Autor 16 Jahre in Neunkirchen am Brand.Nach der Veröffentlichung seiner beiden Krimis „Spiel des Schattens“ und die „Mondfrauen“, sowie seinen Ausflug in das Genre moderner Märchen mit dem Buch „Traumwelten für jeden einzelnen Tag der Woche“, erschien nun der Roman „Das verlassene Dorf“, das eine spannende Familiengeschichte erzählt.Diese führt den Leser auf eine atemberaubende Reise mit mystischen Erlebnissen, Erfahrungen und Alpträumen bis zu einem verlassenen Dorf an den Gardasee.RomanTaschenbuch, 84 Seiten4,44 Euro für das Taschenbuch0,99 Euro für das E-Booknur bei Amazon erhältlichharald.weiss60@yahoo.de