Nissans Stromer im Sportdress

(ampnet/mue) - Mit dem Leaf Nismo Concept hat Nissan auf der Tokyo Motor Show eine Version seines Elektroautos im Sportdress gezeigt.

Nissan Motorsport (Nismo), die Renn- und Tuningabteilung der Marke, hat unter anderem an der Aerodynamik gefeilt und den Abtrieb der Elektrolimousine verbessert. In Verbindung mit einem sportlich abgestimmten Fahrwerk, Hochleistungsreifen und einer modifizierten Antriebssteuerung wurde die Beschleunigung bei jeder Geschwindigkeit optimiert. Zu den optischen Erkennungszeichen der Studie zur zweiten Leaf-Generation gehören eine Lackierung in den Nismo-Farben sowie Sportsitze mit typisch roten Akzenten.