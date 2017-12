Geschenke für Männer: Warum Herrenunterwäsche das perfekte Weihnachtsgeschenk ist

SERVICE (xp/fi) - Haben Sie schon alle Geschenke, oder überlegen Sie immer noch, wem Sie was schenken könnten? Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Männer ist Herrenunterwäsche! Glauben Sie nicht? Sie werden, sehen: es stimmt. Die meisten Männer haben selten Zeit, ausgiebig shoppen zu gehen. Also kaufen sie wenn es um Wäsche geht oft irgendetwas. Das Resultat: Die Wäsche kneift, kratzt und ist unbequem. Dabei wäre es so einfach. Die optimale Herrenunterwäsche ist angenehm weich, atmungsaktiv, anti-bakteriell, formbeständig, super absorbierend und idealerweise umweltfreundlich. Wenn dann auch noch keine lästigen Etiketten stören, kann das Business-Meeting oder das Fußballspiel mit den Kumpels kommen.

Stoffe und Schnitte sind entscheidend

Perfekt gekleidet fängt buchstäblich auf der Haut an. Die Wäsche ist uns am nächsten und wir tragen sie den ganzen Tag. Sie sollte also schick und auffällig unauffällig sein. Wer möchte schon bei jeder kleinen Bewegung an einen unbequemen Slip oder ein unpassendes Unterhemd erinnert werden? Verschiedene Anlässe und Outfits verlangen idealerweise auch verschiedene Schnitte bei Herrenslips. Die meisten Männer machen sich nicht wirklich Gedanken darüber, ob im Winter nicht lange Boxershorts ebenso bequem wie warm sein könnten. Oder ob der klassische Herrenslip unter der Jeans sehr unbequem werden kann. Man(n) zieht irgendetwas an, das Ergebnis wird dann gegebenenfalls ausgehalten. Das muss nicht sein. Die richtigen Stoffe, ein raffinierter Schnitt und die Wäsche sitzt perfekt und ist nicht zu spüren.Der Tragekomfort wird sehr stark vom Stoff aus dem die Wäsche ist beeinflusst. Dieses Material sollte angenehm weich sein, damit es die zarte Haut in den Leisten nicht reizt. Es sollte formbeständig sein, damit der Slip jederzeit richtig sitzt. Atmungsaktiv und anti-bakteriell sind ebenfalls wichtige Eigenschaften, denn so wird unangenehmes Jucken oder gar Brennen der Haut vermieden. Stoffe, die schnelltrocknend und super-absorbierend sind, sind vor allem im Sommer wichtig, denn so ist ein gesundes Körperklima jederzeit gewährleistet. Erfreulicherweise ist ein gutes Umweltbewusstsein inzwischen normal, so ist es auch wichtig, dass der Stoff und auch die Produktion desselben umweltfreundlich ist. Wenn dann auch noch keine lästigen Etiketten ungewollt zum Hingucker werden können, ist das gewählte Wäschestück perfekt. Sie tun also Ihrem Kumpel etwas Gutes , wenn Sie ihn mit hochwertiger Wäsche zu Weihnachten überraschen. Es ist übrigens völlig in Ordnung, wenn Sie beim Einkauf finden, dass Sie sich selbst auch ein kleines bisschen Luxus für die Haut gönnen sollten. Schicke Herrenunterwäsche sorgt nicht nur dafür, dass Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen sondern nimmt diese kleinen, auf den ganzen Tag gesehen aber anstrengenden Stressmomente und stellt sicher, dass Sie jederzeit toll aussehen. Das beste Outfit ist ruiniert, wenn Wäsche durchdrückt oder durch schlechten Sitz die Blicke auf sich zieht. Auch beim Sport und in der Freizeit ist gut sitzende und hochwertige Wäsche nicht zu unterschätzen. Gerade die Nähte sollten sorgfältig ausgeführt sein, denn sie können leicht die Haut reizen, wenn man schwitzt oder sich viel bewegt.Angenehm weich, formbeständig, atmungsaktiv, anti-bakteriell, schnelltrocknend, super absorbierend und umweltfreundlich: Mit weniger sollte sich kein modebewusster Mann bei Unterwäsche abfinden. Wenn auch noch keine lästigen Etiketten stören, ist das Stück einfach perfekt.