Altdorf bei Nürnberg: Event-Keller |

Zum 3. Mal in Folge wollen wir mit Euch den irischen Nationalfeiertag feiern.

Auch dieses Jahr wieder mit Pat Cooksey!

Kommt, singt, tanzt und trinkt! Wie immer haben wir eine kleine aber feine

Auswahl an Whiskeys, Guiness und Strongbow Cider für euch kalt gestellt.

In diesem Sinne "Slànte!!!"



Event-Keller Altdorf, Unterer Markt 2, 90518 Altdorf

Ab 20 Uhr

Eintritt: 5 Euro an der Abendkasse