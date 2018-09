Burgthann : Burg Burgthann |

Giftwood Konzert- 20 Jahre Musikgeschichte mit Vorgeschmack auf das neue Album

„Gravity of Time“

am 29. September um 19:30 Uhr

im Burghof/Burgkeller- Burgthann



Giftwood hat Grund zum Feiern: Nicht nur wird ihr neues Album „Gravity of Time“ im Herbst veröffentlicht, die Band feiert auch Musikgeschichte: vor zwanzig Jahren begannen Mike Kolb und Jörg Szameitat ihre gemeinsame Musikerlaufbahn als Singer-Songwriter-Duo, das bis heute den kreativen Kern von Giftwood darstellt. Seither haben die beiden mit der sich stetig erweiternden Besetzung ihrer Band – jüngste Ergänzung ist der vielseitige Tastenmann Wolfgang Völkl – sechs Alben und eine EP veröffentlicht und sich durch sämtliche wichtigen Auftrittsorte in der Metropolregion Nürnberg gespielt.

Ihr Sound hat sich im Lauf der Zeit vom Akustikduo hin zum rockigen, groovigen und bunten Songwriter-Rock entwickelt, in dem auch Akkordeon und Mandoline ihren Platz haben.

„Für uns ist die Musik eine Herzsache. Ist Gefühl. Kommt aus dem Bauch, spricht an und gefällt oder eben nicht.“ Und obwohl das neue Album eine deutliche Weiterentwicklung darstellt, bleiben sich Giftwood treu, ohne technische Spielereien, wie Nebelmaschinen und Lightshows. Nur Musik.



Eine alte Band in alten Mauern also, die nicht stehengeblieben ist, sondern sich von Album zu Album weiterentwickelt hat.



Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen der Gemeinde Burgthann.