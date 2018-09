Kultur am Kanal -aktiv vom 19.-21.10.2018 in Burgthann /Schwarzenbach

BURGTHANN. Alle zwei Jahre findet im Oktober in den Räumen der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwarzenbach „Kultur am Kanal“ statt. Dort stellen renommierte Künstler der Region ihre Werke aus und die Besucher haben die Möglichkeit in entspannter Atmosphäre, gestärkt durch Kaffee und Kuchen, die Kunstwerke zu begutachten und Gespräche mit den Künstlern zu führen.



Nun entschlossen sich die Veranstalter, auch den „unbekannten“ Künstlern, zu denen viele Menschen gehören, ein Podium zu geben. So entstand die Idee zu „Kultur am Kanal - aktiv“.

Und so sind „Klein und Groß“ vom 19.-21. Oktober 2018 eingeladen, selbst Kunstwerke unter Anleitung zu erschaffen, sich durch die ausgestellten Werke inspirieren zu lassen oder diese einfach bei den Vorträgen oder beim Teeseminar- zu genießen.



Es beginnt am Freitagabend mit einem Tanzworkshop für Mädchen mit Renata Späth um 17.30 Uhr, die Jungen sind eingeladen mit Dr. Georg Liebel um 18 Uhr Hollerpfeifen zu bauen.

Samstag und Sonntag gibt es folgende Workshops:

Korbflechterei mit Georg Wagner, Drachenbau aus Holz mit Dr. Georg Liebel, Modeschmuck herstellen mit Tanja Bauer, diverse Gegenstände Filzen mit Anne Wagner, Zeichenkurse mit Renata Späth, sowie Malkurse mit Christa Lorenschat.



Als „Highlight“ findet am Samstagnachmittag um 15 Uhr ein Teeseminar mit original englischen Köstlichkeiten unter der kompetenten Führung von Edda Kresin und Annemarie Schmidt statt und am Samstagabend um 20 Uhr der Vortrag von Walter Pölloth „Kunst der Worte“ mit Bildinspirationen, das Ganze gerahmt mit Liedern gesungen von Barbara Scheuschner und Martina Pscherer und begleitet von Jonathan Pölloth am Klavier. Danach gibt es einen gemütlichen Ausklang mit Zwiebelkuchen und diversen Getränken.

Die Ausstellung der Werke von Hobbykünstlern aus der Umgebung ist geöffnet am Samstag 14 – 22 Uhr und am Sonntag 14 – 18 Uhr. Kaffee und Kuchen stehen zur Stärkung bereit. Am Samstag um 18 Uhr wird zur Vernissage mit den Künstlern eingeladen.

Das Kulturwochenende endet am Sonntag um 18 Uhr mit einem „Kreativen Gottesdienst“, bei dem so manche Resultate der Workshops zu sehen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmerzahl bei jedem Workshop begrenzt ist und deshalb um Anmeldung gebeten wird. Organisiert wird „Kultur am Kanal“ durch die Landeskirchliche Gemeinschaft Schwarzenbach, Haspelwiesen 1, 90559 Burgthann.

Details und Anmeldungen finden Sie unter: www.lkg-schwarzenbach.de .