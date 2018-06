Blick hinter die Gartentür(en)

LANDKREIS (pm/mue) - Am Sonntag, 24. Juni, können sich Gartenfreunde beim „Tag der offenen Gartentür“ wieder in unterschiedlichen Gärten inspirieren lassen. Die Gärten sind dazu von 10.00 bis 17.00 Uhr frei zugänglich.

Landrat Alexander Tritthart eröffnet den Aktionstag der Gartenbauvereine um 10.00 Uhr bei Susanne und Gerhard Hofmann in Wachenroth, Kleinwachenroth 21. In der Gartenanlage im englischen Cottage Stil besichtigt er rund 80 verschiedene Rosensorten, Obstwiese und Präriegarten. Im Wohngarten von Rainer Scheckenbach (Am Weingartsgraben 19, 91315 Höchstadt a.d. Aisch) gibt es eigene Holzkreationen zu bestaunen, Erholung bietet der Garten von Familie Steidl (Dr.-Schätzel-Straße 24, 91315 Höchstadt a.d. Aisch) mit Wasserspiel, Gemüseecke, selbstgemachten Töpferwaren und Gartenmöbeln. Im Wildgarten der Bachmayers (Hallerstraße 15, 90542 Eckental) können Besucherinnen und Besucher dessen alten Baumbestand und verschiedene Biotope kennenlernen. Hans Much (Kirchenweg 5, 90562 Heroldsberg / Anfahrt über Lange Gasse) lädt in seinen Schlossgarten mit Aussicht. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Angelika Schiffer und Jutta Sulzer vom Fachbereich Gartenbau und Landschaftspflege des Landratsamtes unter Telefon 09193/ 5019-711 und -710 sowie im Internet unter: