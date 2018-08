Von Forchheim in den Spreewald

Um das Forchheimer Bier über die Grenzen Forchheims, Frankens und auch Bayerns zu präsentieren reiste die Forchheimer Bierkönigin Carina II. im August nach Brandenburg. In Peiz besuchte sie die Teichnixe Jennifer Fiebow bei Ihrem 65. Peitzer Fischerfest.

Großer Bahnhof für die Bierkönigin

FORCHHEIM (cs/rr) – Die Bierkönigin und die Teichnixe hatten sich vor einem Jahr beim Königinnentreffen in Forchheim kennen gelernt. Mehr als 25 verschiedene Produktköniginnen aus ganz Deutschland waren am 21. Juli 2017 der Einladung von Bierkönigin Carina II. und Bürgermeister Franz Streit gefolgt. Das Annafest wurde zum Anlass genommen um den Hoheiten aus nah und fern das schöne Forchheim zu präsentieren.Neben durchaus bekannten Hoheiten wie Apfel- oder Kirschenkönigin waren auch "extravagante" Majestäten wie zwei Teichnixen oder die Dupferlköngin nach Forchheim gekommen.Die weiteste Anreise hatte die damals die Peitzer Teichnixe Jennifer Fiebow. Sie war zum Königinnentreffen aus dem Spreewald angereist.Der Gegenbesuch aus Oberfranken wurde in Peitz groß gefeiert. Die Bierkönigin war in einer durch Karpfenzucht und Binnenfischerei geprägten Region ein absolutes Highlight. Nach dem offiziellen Festumzug durch die Stadt, mit mehr als 500 Mitwirkenden und tausenden Zuschauern, wurden fleißig Autogrammkarten verteilt.Bei einer historischen Stadtführung bekamen die Hoheiten anschließend Peitz gezeigt. Nachdem alle Produktköniginnen sich selbst an einem der Peitzer Fischteiche beim Angeln versuchen durften, rundete eine Kahnfahrt über die Spree das Wochenende perfekt ab.Peitz und Forchheim trennen ca. 450 Kilometer, doch für eine königliche Freundschaft zwischen zwei Städten ist kein Weg zu weit.Jennifer und Carina verabschiedeten sich mit den Worten „Bis spätestens nächstes Jahr, dann aber wieder in Forchheim, wenn es wieder heißt ANNAFEST, ALLA DOOCH ANNAFEST“. Jennifer freut sich heute schon auf ihre Reise ins schöne Forchheim.