IHK warnt vor „Datenschutzauskunft-Zentrale“

Suspektes Abo-Modell: Keine Pflicht zur Unterzeichnung des Vertrages!

REGION (pm/rr) Die IHK für Oberfranken Bayreuth warnt davor, auf die offensichtlich massenhaft verschickten Fax-Mitteilungen für eine "Erfassung Gewerbebetriebe zum Basisdatenschutz nach EU-DSGVO" zu reagieren.Seit Anfang Oktober wird an viele Unternehmen, Gewerbetreibende und Vereine im gesamten Bundesgebiet eine "Eilige FAX-Mitteilung" von einer "Datenschutzauskunft-Zentrale" in Oranienburg/Brandenburg versandt mit der Aufforderung, einer Pflicht zur Umsetzung des Datenschutzes nachzukommen.Der Basisdatenschutz-Beitrag soll dabei 498 Euro jährlich betragen. Bei Unterschrift wird ein Abonnement über 3 Jahre eingegangen, das fast 1.500 Euro kostet.Die IHK rät deshalb zu Vorsicht. "Mit den Anforderungen der am 25. Mai 2018 wirksam gewordenen Datenschutz-Grundverordnung hat dies nichts zu tun", so Stefan Cordes, Justiziar der IHK für Oberfranken Bayreuth. "Eine Pflicht zur Unterzeichnung des Formulars besteht nicht!"Wurde irrtümlich unterzeichnet, sollte sofort eine Anfechtung und vorsorgliche Kündigung erklärt werden.