Übertragung des ökumenischen Festgottesdienstes aus Klaus (OÖ)

Liebe Interessierte,passend zum Reformationstag 2018 (31.Oktober) findet eine hörbare Nachlese zur wunderbaren Begegnung von Klaus statt.

Mein Vorschlag:in der Vacher St. Matthäus-Kircheum 9.30 Uhr: zu einem Sakramentsgottesdienst mit dem Abendmahlskelch, dazu Ausschnitte aus der Übertragungum 16.00 Uhr Reformationsnachmittag in der Vacher St. Matthäus-Kirche mit einem kleinen Anspiel (in Szene gesetzt von Frau Meyer-Harries), dazu Informationen und Austausch. Anschließend um 17.15 Uhr public hearing. Ende: 19.00 Uhr24.1.2019 Anspiel Mitarbeiterempfang – Musik Schmidt-BrüderWas alles geschah:Die Festdelegation von St. Matthäus Vach umfasste 13 PersonenPfarrerin Waltraud Mitteregger und Pfarrer Markus Pöllinger freuen sich über die Begegnung. Evangelisch in Österreich: 400 Jahre nach der Errichtung der Bergkirche kommt der Kelch für eine Nacht nach Klaus zurück.Am Samstag, dem 29. September 2018 fand um 19 Uhr ein Ökumenischer Festgottesdienst anlässlich des 400-jährigen Bestehens der ehemals evangelischen Bergkirche in Klaus (Österreich) statt.Die um 1618 von der Familie Storch von Claus errichtete evangelische Schlosskirche, wurde in der Zeit der Gegenreformation wieder katholisch besetzt. 1632 mussten die Besitzer, die viele Glaubensflüchtlingen auf ihrem Schloss Schutz gaben, nun selbst aus Glaubensgründen auswandern. Sie zogen nach Vach in Deutschland, wohin sie auch den goldenen Abendmahlskelch mitnahmen.1964 wurde Schloss Klaus wieder ein Freizeitzentrum der Begegnung für Christen.Nach 400 Jahren wurde nun ein Versöhnungsgottesdienst gefeiert, zu dem die Gäste aus Vach als Zeichen der Versöhnung den Abendmahlskelch der verfolgten Exulanten mitbrachten.Gefeiert wurde der ökumenische Gottesdienst mit evangelischem Abendmahl von Pfarrerin Mag. Waltraud Mitteregger, Pfarrer Mag. Pater Severin Kranabitl (Schlierbach), Pfarrer Mag. Markus Pöllinger aus Fürth-Vach und Pfarrer Mag. Pater Andreas Bundziow (Klaus). Weitere Ehrengäste, darunter die Kirchenvorsteher Dr. Friedrich Auer, Konrektorin Tanja Hacker, Norbert Hofmann und Dipl.-Ing. Jürgen Kretschmer aus Vach in Deutschland feierten ebenso mit. Im Anschluss an den Gottesdienst fand eine Agape statt. Ökumenische Gäste waren herzlich eingeladen. Zu den Initiatoren des Festjahres 400 Jahre Bergkirche gehörten Franz Limberger, Dr. Fried Mittendorfer, sowie Dkfm. Jürgen Kieninger von den im Schloss beheimateten Fackelträgern.Gemeindefahrt der Begegnung und Geste der VersöhnungAm Samstag bei Morgengrauen machte sich die Delegation von der Matthäuskirche Vach aus auf nach Klaus in Oberösterreich. Ermutigt durch die Tageslosung aus Sach 8,13: „Hab keine Angst, pack zu!" und Apg.27,23f. „Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden; und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, seid unverzagt; denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir gesagt ist."Die Vacher Delegation umfasste 13 Personen: Dr. Friedrich Auer, Tanja Hacker, Leo und Katharina Deininger, Karl-Heinz Kamm, Jürgen und Katharina Kretschmer, Heike Giering und Norbert Hofmann, Heinz Landler, Dr. Gerhard und Helmut Krahl, Pfr. Markus Pöllinger