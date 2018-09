Minister Pschierer auf Fürth-Visite

FÜRTH (pm/mue) - Vergangene Woche stattete der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Energie und Technologie, Franz Josef Pschierer, dem Lackierzentrum Kießling einen Besuch ab.

Der Familienbetrieb entstand 1969 in Roth – seit drei Generationen und mit rund 250 Mitarbeitern arbeitet man heute in acht Betriebsstätten in ganz Bayern. in Fürth steht auf einer Grundstücksfläche von 17.200 Quadratmetern einer der größten privaten Lackierbetriebe Deutschlands mit 6.000 Quadratmetern Gebäudefläche, in dem 57 Angestellte inklusive elf Auszubildende tätig sind. Geschäftsführer Jürgen Kießling führte gemeinsam mit Shavan Abdulrahmann (Lackiermeister) Staatsminister Pschierer sowie die Gesellschafter Uwe Feser und Wilhelm Graf durch den Betrieb. Das Lackierzentrum ist Vertrauensbetrieb für Versicherungen und Leasingunternehmen in der Metropolregion Nürnberg und hat sich auf die Fahrzeuglackierung aller Marken und aller Typen spezialisiert. Neben fünf Lackierkabinen und fünf Trocknern gibt es eine Lackierkabine mit Trockner eigens für Füllerarbeiten, zwei Großraum Lackierkabinen mit Trockner für Nutzfahrzeuge sowie das Herzstück des Lackierzentrums: die Lackierstraße mit Querverschiebewagen.