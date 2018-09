Zum Schüleraustausch in die USA

FORCHHEIM (pm/rr) – Wer aus Bamberg und Forchheim ist zwischen 15 und 17 Jahre alt und hat Lust auf ein Austauschjahr in den USA? Der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz ist in seinem Wahlkreis auf der Suche nach einer Schülerin oder einem Schüler von einer Real- oder Sekundarschule oder einem Gymnasium für ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) im kommenden Jahr.

Vanessa und Paul haben viel erlebt

Stipendiaten sind Botschafter für Deutschland

Gastfamilien für US-Amerikaner gesucht

Mit einem zweiten Stipendium können sich ebenfalls junge Berufstätige oder Auszubildende, die zum Zeitpunkt der Ausreise (Stichtag: 31. Juli des Ausreisejahres) ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und höchstens 24 Jahre alt sind, für ein USA-Auslandsjahr bewerben. Andreas Schwarz übernimmt in beiden Fällen während des Austauschjahrs die Patenschaft.Gerade zurück von einem ereignisreichen Jahr sind die 21-jährige Vanessa Friedrich aus Schlüsselfeld und der 16-jährige Bamberger Schüler Paul Kaiser. „Für mich hat sich ein Traum erfüllt. Ich hatte Super-Glück mit meiner Gastfamilie und mit meinem Zielort Hampton in Virginia. Im vergangenen Jahr habe ich sehr viel erlebt, Neues gelernt und sehr gute Freunde an der Highschool gefunden“, fasst Paul Kaiser zusammen.Vanessa Friedrich, die nach einem halben Jahr College auch ein halbes Jahr eine Anstellung hatte, bringt ihren Auslandsaufenthalt in Ephraim in Utah auf den Punkt: „Es ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich hatte ein fantastisches Jahr und habe sehr viele neue Erfahrungen gesammelt. Die Entscheidung, Deutschland zu verlassen und etwas Neues zu wagen, habe ich nicht bereut. Ich würde es jederzeit wieder machen und würde es jedem raten, sich beim PPP zu bewerben.“„Ich habe Vanessa und Paul vor ihrem Start ins Austauschjahr getroffen und auch während der Zeit über Kontakt gehalten“, erzählt Andreas Schwarz. „Man kann sehen, dass beide ein Jahr später deutlich selbstsicherer, reifer und weltoffener zurückgekehrt sind. Umgekehrt sind die Stipendiaten ja auch Botschafter für Deutschland, Oberfranken und die Region Bamberg-Forchheim. Gerade in der heutigen Zeit sind ein internationaler Austausch und Völkerverständigung wichtig.“Junge US-Amerikaner suchen zeitgleich nach Gastfamilien in Deutschland, die ehrenamtlich einem jungen Menschen für ein Jahr ein Zuhause geben. Unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten ist das PPP ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses.Detaillierte Informationen zum PPP-Stipendium erhalten Interessierte unter www.bundestag.de/ppp. Die Bewerbungsfrist für das 36. PPP 2019/20 geht noch bis zum 14. September.