Der Tag der Feuerwehr war ein voller Erfolg

Ende des Jubiläumsjahres der Feuerwehr bei schönstem Herbstwetter

Mitmachaktion für Kinder

FORCHHEIM (rr) – Mit dem "Tag der Feuerwehr" auf dem Rathausplatz sowie in der Sattlertorstraße hat die Freiwillige Feuerwehr Forchheim ihr Jubiläumsjahr 2018 am 7. Oktober ausklingen lassen.Natürlich hatte auch das herrliche Spätsommerwetter seinen Anteil daran, dass zahlreiche Besucher des Marktes und der Innenstadt ihren Weg zur Forchheimer Feuerwehr fanden.Der Feuerwehrvorsitzende Josua Flierl konnte im Rahmen der Veranstaltung auch zahlreiche Prominenz begrüßen, darunter Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein, Landrat Dr. Hermann Ulm, MdL Michael Hofmann, MdL Thorsten Glauber, Kreisbrandrat Oliver Flake sowie Ehrenkommandant Manfred Bugla."Feuerwehr zum Anfassen und mitmachen" war das Thema der Veranstaltung, dem insbesondere zahlreiche Kinder folgten. Ausgerüstet mit Stempelkarte mussten die Teilnehmer sechs Stationen anlaufen und dort beispielsweise ihre Fähigkeiten bei der "kleinen Brandbekämpfung", dem Suchen eines Stofftieres in einem verrauchten Zelt oder auch beim Umgang mit der Rettungsschere unter Beweis stellen. Als Belohnung winkte den Teilnehmern ein Bratwurstbrötchen.Auch Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein - als oberster Dienstherr der Feuerwehr - ließ es sich nicht nehmen, ausgerüstet mit Einsatzjacke und Helm selbst Hand anzulegen und die hydraulischen Rettungsgeräte unter fachkundiger Aufsicht auszuprobieren.Am Ende der Veranstaltung bedankte sich Josua Flierl bei Tobias Kornfeld als Hauptorganisator der Veranstaltung und bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern, ohne die dieser Tag nicht realisierbar gewesen wäre.