Elchzwillinge im Wildpark Hundshaupten

EGLOFFSTEIN (pm/rr) – Der Wildpark Hundshaupten ist um eine Attraktion reicher: Elch-Mama Lotta hat Zwillinge geboren.

Bei einem Wettbewerb auf facebook wurden inzwischen die Namen gezogen. Die beiden heißen ab jetzt „Helga“ und „Amelie“. Als Dankeschön erhalten die Namensgeber eine Eintrittskarte für den Wildpark.Der Wildpark Hundshaupten hält seit 2003 Elchwild und dies so erfolgreich, dass es bis jetzt in jedem Jahr Nachwuchs gegeben hat. Das ist keineswegs selbstverständlich, da die Elchhaltung als sehr schwierig gilt. Elche sind sehr wählerisch und anspruchsvoll bei ihrer Futterauswahl. Wie viele andere Huftiere sind sie zwar pflanzenfressende Wiederkäuer, doch ihre speziellen Nahrungsansprüche und ihre Empfindlichkeit gegen Ernährungsstörungen, Darmparasiten und andere Erkrankungen, machen sie zu schwierigen Pfleglingen.Mehr als 40 heimische und seltene Tierarten leben in der abwechslungsreichen, weitläufigen Parklandschaft mitten in der Fränkischen Schweiz. Wer dem Alltag entfliehen möchte, kann im Wildpark die Natur mit verschiedensten Tieren erwandern und ab sofort auch die beiden Zwillinge mit ihrer Mama hautnah erleben.Der Wildpark Hundshaupten hat täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.