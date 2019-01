Neues Kundencenter der Stadtwerke Forchheim

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Stadtwerke Forchheim haben ihr zweites Kundencenter direkt in der Fußgängerzone eröffnet.



Dienstleistungs- und Versorgungsallrounder

Das neue Kundencenter belebt die Innenstadt

Ab sofort können Interessierte und Kunden ihre Anliegen direkt während ihrer Erledigungen in der Stadt klären und dies zu erweiterten Geschäftszeiten.Im Kundencenter in der Hauptstraße 54 bieten die Stadtwerke ihre volle Palette an Dienstleistungen an. Direkt vor Ort können sich Kunden zu den neuesten Internet-, Strom- und Gastarifen beraten lassen, aber auch individuelle Beratungstermine für Themen rund um Contracting und Elektromobilität vereinbaren.„Eine bewusste Entscheidung war es, die Öffnungszeiten an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen, so dass wir nun unter der Woche von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 13.00 Uhr als direkter Ansprechpartner vor Ort sind“, erläutert Christian Sponsel, designierter Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke. Auch der technische Kundensupport für den Bereich Telekommunikation von foOne, der Telekommunikationsmarke der Stadtwerke ist im neuen Kundencenter angesiedelt.Mit dem neuen Kundencenter wird auch die Sichtbarkeit der Telekommunikationsmarke foOne gestärkt. Die Stadtwerke verfolgen das Ziel, Forchheim flächendeckend mit Glasfaser bis in die Gebäude hinein zu versorgen. Zusätzlich bieten sie Internet und Telefonie auch über das Netz der Telekom bis in die fränkische Schweiz an. Mit dem Kundencenter wird es nun noch einfacher für den Forchheimer, sich individuell beraten zu lassen.