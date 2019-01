Landkreis Roth veröffentlicht Sammelstellen für ausgediente Christbäume

REGION (pm/vs) - Während der Feiertage ist der Weihnachtsbaum oftmals der Blickfang im Wohnzimmer. Doch jetzt stellt sich die Frage der sachgerchten Entsorgung. Wer möchte, kann sich diese lästige Pflicht schenken und noch dazu etwas Gutes tun.

Viele Vereine und Organisationen in den Städten, Märkten und Gemeinden des Landkreises Roth holen auch dieses Jahr wieder die ausgedienten Christbäume ab – meist gegen eine kleine Spende. Dem Landratsamt Roth wurden nachfolgende Sammeltage und Abgabestellen mitgeteilt:Samstag, 26. Januar 2019 ab 8.30 Uhr; Freiwillige Jugendfeuerwehr Wassermungenau, Abholung vor dem Haus (Nur Wassermungenau und Beerbach)Samstag, 12. Januar 2019; Freiwillige Feuerwehr Birkach, Grüngutcontainerplatz Allersberg, Zufahrt über BaumschuleSamstag, 12. Januar 2019 ab 9 Uhr; Freiwillige Feuerwehr Büchenbach sammelt im KernortSamstag, 12. Januar 2019 ab 9.30 Uhr; Katholische Pfarrjugend, Abholung vor dem HausSamstag, 12. Januar 2019; Kolpingjugend im StadtgebietSamstag, 12. Januar 2019; Evangelische Landjugend im Stadtgebet. Wichtig: Rückmeldungen bis 11. Januar 2019 unter der Telefonnummer 09174/ 528 859 2Samstag, 12. Januar 2019; Evangelische Landjugend Kammerstein, Abholung vor dem HausSamstag, 12. Januar 2019; CVJM Rednitzhembach e.V., Abholung vor dem HausSamstag, 19. Januar 2019; KLJ Röttenbach in Röttenbach, Mühlstetten und NiedermaukSamstag, 12. Januar 2019 ab 9 Uhr; Jugendfeuerwehr Rohr, in Rohr und WeilerSamstag, 12. Januar 2019; Evangelische Kirchengemeinde Roth, in Roth, Pfaffenhofen, Pruppach und Rothaurach. Außerdem sammelt die Freiwillige Feuerwehr Eckersmühlen in den Rother Stadtteilen Eckersmühlen, Hofstetten und HaimpfarrichSamstag, 12. Januar 2019Samstag, 12. Januar 2019; DPSG Stamm Spalt, in Spalt und WasserzellSamstag, 12. Januar 2019; Jugendtreff Thalmässing e.V. „die Loge“. Wichtig: Coupons bei Metzgerei Eberle in Thalmässing erhältlich und müssen am Baum befestigt werdenSamstag, 12. Januar 2019; Pfadfinder St. Georg und evangelische Jugend, Sammelstelle Hohenwarthstraße in WendelsteinDer Landkreis Roth selbst hat vier kostenlose Annahmestellen. An den Recyclinghöfen in Büchenbach, Georgensgmünd, Pyras und Wendelstein können die Christbäume kostenlos zu den üblichen Öffnungszeiten abgegeben werden.Nähere Auskünfte erteilt die Abfallberatung unter Telefon 09171/81-1431, Fax.: 09171/81-1252 oder per Email: abfall@landratsamt-roth.de. Weitere Informationen sind auch im Internet abrufbar.