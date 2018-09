AGENDA21 Schwarzenbruck - Jubiläum

Wir laden Sie herzlich Sie ein zu einem bunten, kurzweiligen Programm im Rahmen unseresMit den „Wellbappn“„Die Wellbappn haben sich mittlerweile als erfolgreiche und ernstzunehmende Nachfolger der Biermösl Blosn, jener legendären Kabarett-und-Musik-Band, etabliert.“ (FAZ) Mehr Infos zu den Wellbappn



Die Agenda21 ist ein Aktionsprogramm für nachhaltige Entwicklung, das auf der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 von 179 Staaten beschlossen wurde.Agenda bedeutet so viel wie „Das, was getan werden muss“.Den Kommunen kommt beim Agenda21-Aktionsprogramm eine besonders wichtige Rolle für eine „nachhaltige“ bzw. „dauerhaft-umweltgerechte“ Entwicklung zu.Schwarzenbruck gehört zu den über 2.600 Kommunen in Deutschland, die sich auf diesen Weg begeben haben.Das war vor 20 Jahren.Seitdem kann die Lokale Agenda21 auf viel Erreichtes zurückblicken.Wir freuen uns, dass die Gemeinde Schwarzenbruck, die Raiffeisenbank Altdorf-Feucht und die Rummelsberger Diakonie diese Veranstaltung unterstützen und ermöglichen.Feiern Sie mit uns – wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!