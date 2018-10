Am 24. Oktober wieder Vollmond in Schwarzenbruck - und MondscheinMarkt.

Am 24. Oktober ist wieder MondscheinMarkt - und er wird das MondscheinMarkt-Jahr 2018 würdig abschliessen. Was haben wir alles erlebt auf dem Plärrer? Frühlingserwachen, Fast-Weltmeister (Spässle g’macht), SommernachtsTräume, den Blues und Son Latino mit dem Grillmeister. Jetzt - am 24. Oktober - wird der letzte MondscheinMarkt in diesem Jahr wieder mit einem einzigartigen Programm aufwarten: ganz im Mittelpunkt dieses Vollmond-Abends steht PHILHARMENKA. Seit 2010 spielen die sieben sympathischen Musiker (einige davon wohnen in Schwarzenbruck), die sich vom Staatstheater Nürnberg kennen, Blasmusik auf höchstem Niveau - bei minimaler Besetzung. Den Grundstock bildet die böhmische Blasmusik, mit der die Sieben in ihren Heimatkapellen aufgewachsen sind. Die traditionellen Stücke arrangieren sie größtenteils selbst. Erweitert wird das Repertoire um moderne und jazzige Eigenarrangements. Also viel Spaß für Ohren und Gemüt an diesem Abend. Und weil das Thema des Abends auch FAIR und VITAL heißt, wird sich der TSV mit all seinen Abteilungen vorstellen und auch das Programm für die Kinder gestalten. Mit dabei ist auch das Rote Kreuz, das sich und seine Leistungen präsentiert. Und bei FAIR geht es natürlich um faire Produkte aus der Region, die von den verschiedenen Budenbetreibern angeboten werden. Und so wird es wieder ein Traum, also ein OktoberNachtsTraum inkl. Vollmond. Die Veranstalter der Gemeinde Schwarzenbruck und das KulturNetzwerk freuen sich sehr über einen weiteren schönen Abend auf dem Plärrer - und natürlich auch darüber, dass nach diesem 24. Oktober erstmal eine kleine Organisations-Atempause genossen werden kann. Zu lange wird diese Pause aber nicht dauern, denn am 21. März 2019 dreht sich alles um einen ganz besonderen MondscheinMarkt: der erste MondscheinMarkt 2019 ist auch gleichzeitig der fünfzigste (50ste !) MondscheinMarkt. Grund genug, sich schon früh mit der Planung zu befassen. Aber jetzt geht es um den 24. Oktober - mit PHILHARMENKA und phil guter Laune. Ab 18:00 Uhr. Auf dem Plärrer. In Schwarzenbruck. Phil Spaß.