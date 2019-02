Gastspiel von Theatre 13 in Rückersdorf

Die Theaterabteilung des TSV Rückersdorf 04 lädt am Sonntag, den 23. Februar 2019 um 18 Uhr in den Bürgersaal ein.



Die Theatercompany um Jenni Heron aus Erlangen wird ein Gastspiel geben. Sarah und Christoph Jäschke und Edith Link werden den Rückersdorfern (auch in ihren Masken) bekannt vorkommen.



Im English Pantomime The emperor’s new clothes and his dancing daughters werden zwei bekannte Märchen miteinander verwoben – Des Kaisers neue Kleider und die (12) tanzenden Prinzessinnen. Aber auch Figuren anderer Märchen tauchen mitten in der Handlung auf!

Die Grundgeschichte handelt vom Kaiser, der von einer verärgerten bösen Hexe zur Dummheit verzaubert wird. Er glaubt daraufhin, dass er ‚der Besteste‘ im Lande sei und stellt nur sich und seine Bedürfnisse in den Vordergrund. Alle seine Untertanen wissen nicht weiter und selbst seine älteste Tochter wünscht sich einen Ausweg. Der junge, begabte Schneider Clyde kommt dank seiner Mutter, der ehemaligen guten Hexe, auf eine List, den Kaiser vorzuführen und lernt nebenbei die Tochter des Kaisers kennen und lieben. Wie die Geschichte ausgeht, können Sie am 23. Februar im Bürgersaal in Rückersdorf sehen!



Es heißt zwar Pantomime, aber das bedeutet nicht, dass nicht gesprochen wird. Die englischen Dialoge sind witzig, aber nicht zu kompliziert und durch die Handlung, Gestik und Mimik auf der Bühne werden alle Zuschauer die Geschichte verstehen, auch wenn ihre Englischkenntnisse nicht besonders gut sind. Anspielungen auf Menschen in der Jetztzeit sind gewollt



Der Eintritt kostet 8 € für Erwachsene, 4 € für Kinder. Karten sind im Vorverkauf über Dieter Fuchs erhältlich oder am Eingang.