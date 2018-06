Jugendtreff JuBar im Juli 2018

Offener Jugendtreff „JuBar“ – Schwaiger Jugend, Norisstraße 19a, 90571 Schwaig, OT Behringersdorf

Jugendtreff WhatsApp: Für seine Angebote hat der Jugendtreff eine WhatsApp Gruppe eingerichtet, über die einmal monatlich Infos verschickt werden und kurzfristiger auch Infos über Sonderöffnungen oder Specials.Wer Interesse hat, sendet eine sms an das Diensthandy der Jugendreferentin Uschi Gammerl unter 0157/ 8254 5461 mit dem Text JuBarWhatsApp.Sommerferien-Programm Jugendtreff JuBar: Anmeldung über die Gemeinde Schwaig ab 5.7 bis 11.7.2018 (oder – wenn noch Plätze frei sind – danach direkt im Jugendtreff): Geboten sind Geiselwind 1.8), Ausflug zur Straße der Kinderrechte (6.8), Cachon-Workshop (10.8), Tucherland (20.8 & 3.9), Slime (22.8), Miniseifenblasenberge (27.8), Bommeltiere (29.8), Übernachtung (4.9), Lagerfeuer & Stockbrot (7.9).JuBar Freizeit mit dem JuBar Team für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren am Zeltplatz Hollfeld nähe Freibad mit Lagerfeuer, Ausflügen, Nachtspielen und viel Zeit zum chillen vom 12. bis 17.8. Nähere Infos und Anmeldung auf www.schwaiger-jugend.de rechts im Kasten Zeltfreizeit.JuBar Mädchen ab 6 Jahren, Dienstag 16-18 Uhr am 3.7, 10.7 und 24.7, dann wieder am 11.9.2018.Youngsters Club ab 6 Jahren, Mittwoch 16-18 Uhr am 4.7, 11.7 und 25.7, dann wieder am 12.9.2018.JuBar Freitag“ ab 16 Uhr (bis 20 Uhr ab 10 Jahren, bis 22 Uhr ab 12 Jahren, bis 23 Uhr ab 14 Jahren) am 6.7 ab 16 Uhr, am 13.7 ab 18 Uhr, am 20.7 ab 16 Uhr und am 27.7 ab 16 Uhr, dann wieder am 3.8.2018 ab 16 Uhr.JuBar Team für ehrenamtliche JuBar Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter und alle die es werden wollen (ab 14 Jahren). Bewerbung im Jugendtreff.Sprechstunde für Kinder, Jugendliche und Eltern jederzeit gerne nach telefonischer Vereinbarung unter 0911/ 376 642 40 oder 0157/ 8254 5461, Jugendreferentin Uschi GammerlÄnderungen und Ergänzungen werden auf der Homepage www.schwaiger-jugend.de veröffentlicht.Der Jugendtreff JuBar ist ein offenes Angebot. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, Einschränkungen je nach Veranstaltung/ Öffnungszeit. Auch ehrenamtliche JuBar-TeamerInnen öffnen den Jugendtreff! Sie haben die Jugendleiter-Card und sind über 18 Jahre alt. Es wird nur Verkehrssicherungspflicht aber keinerlei Aufsichtspflicht übernommen.Im und um den Jugendtreff wird gefilmt und fotografiert! Geeignete und unverfängliche Aufnahmen werden in Presse, Printmedien und Internet veröffentlicht. Mit Betreten des Jugendtreffs erklären sich die Besucher und deren Eltern (bei Minderjährigen) damit einverstanden.Infos und Kontakt unter www.schwaiger-jugend.de, 0911/ 37 66 42 40, 0157/ 82 54 54 61, info@schwaiger-jugend.de, Jugendreferentin Uschi Gammerl