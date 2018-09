Kleidertauschbörse am 06. Oktober 2018 in der Bürgerhalle Schwarzenbruck

Für die Herstellung von global ca. 80 Milliarden Kleidungsstücke jährlich werden von der

Bekleidungsindustrie viele Ressourcen benötigt. Auch Arbeitsrechte und Umweltschutz rücken dabei in den Fokus und es wird viel Energie und Wasser benötigt.

Kleidung darf deshalb nicht zum Wegwerfartikel werden!





Beim Neukauf sollte auf biologisch und fair hergestellte Kleidung geachtet werden und Second-Hand Shops bieten gebrauchte Kleidungsstücke zu einem verhältnismäßig niedrigen Preis an.



Auch wir Vorort von der Steuerungsgruppe Fairtrade Gemeinde Schwarzenbruck möchten etwas beitragen:



Wir wünschen uns, dass:

Kleidungsstücke, die uns nicht mehr gefallen oder nie getragen werden, die Chance bekommen sollen in einem anderen Kleiderschrank zum neuen Lieblingsstück zu werden!

Wir wünschen uns einen Wandel durch Handeln!



Deshalb veranstalten wir in Kooperation mit der Agenda21 Schwarzenbruck die 1. Kleidertauschbörse für Erwachsene (w/m) in der Bürgerhalle



1. Kleidertauschbörse

am 06. Oktober 2018

von 14:00 bis 17:00 Uhr

in der Schwarzenbrucker Bürgerhalle





Die Kinder erhalten aus dem „Bekleidungskoffer“ Informationen zur Weltreise einer Jeans. Alle Arbeitsschritte und die Herkunft werden kindgerecht erklärt. Auch wird die Kostenaufteilung im Produktionsprozess erläutert und man erfährt, wie viel die Näherin in Bangladesh für ihre Arbeit bekommt. Anhand eines Puzzles informieren wir über Faire Siegel für Bekleidung und Broschüren und Infomaterial u.a. zu Secondhand-Läden in der Region liegen aus.



Orientierungsregeln für die

1. Kleidertauschbörse am 06. Oktober 2018

von 14:00 bis 17:00 Uhr

in der Schwarzenbrucker Bürgerhalle:









Die Kleiderabgabe für diejenigen, die Kleider zur Verfügung stellen möchten, findet am 06.10.18 in der Bürgerhalle in der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr statt.

Ab 12:00 Uhr nehmen wir keine Bekleidung entgegen! Kleiderabgabe:

Samstag, 06.10.2018

10:00 bis 12:00 Uhr



Kleidertauschbörse:

Samstag, 06.10.2018

14:00 bis 17:00 Uhr



Bitte bringen Sie maximal 10 gut erhaltene, gewaschene Winter-Bekleidungsstücke mit



Maximal 10 Kleidungsstücke





Angenommen werden

Oberbekleidung, wie z.B. Jacken, Mäntel, Anoraks sowie Blusen, Shirts, Hosen, Halstücher.

Kleidergrößen: ab Jugendgröße XS bzw. 164

Bitte bringen Sie, wenn möglich, für Jacken und Blusen/Hemden Kleiderbügel mit



Nicht angenommen werden

Sportbekleidung, Unter- u. Nachtwäsche, Handschuhe, Mützen,

Kinderbekleidung, -spielwaren, Schuhe, schadhafte oder unsaubere Bekleidung







Sie erhalten für Ihre Stücke einen Wertschein, der die Anzahl der abgegebenen Kleidungsstücke enthält. Diese Anzahl können Sie dann kostenlos „zurücktauschen“.

Für alle weiteren Kleidungsstücke fällt ein Betrag von 1,00 EUR/Stück an Die Einnahmen sowie nicht getauschte Bekleidungsstücke werden an die Aktion Hoffnung gespendet (https://www.aktion-hoffnung.de)





Rückfragen zur Kleidertauschbörse beantworten wir Ihnen am 06.10.2018 in der

Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Bürgerhalle!



Veranstalter:



Fairtrade Steuerungsgruppe Schwarzenbruck in Kooperation mit der Agenda21

Schwarzenbruck