MondscheinMarkt am 27. Juli wird ein SommerNachtsTraum

Über Sommer können wir uns dieses Jahr ja erstmal nicht beklagen: fast immer MondscheinMarkt-Wetter - also fast immer schön. Was bleibt da den Organisatoren des nächsten MondscheinMarktes von Gemeinde und KulturNetzwerk schon anderes übrig: sie müssen noch eins drauf setzen. Und so hat der nächste MondscheinMarkt das Thema SOMMERNACHTSTRAUM. Und so soll der nächste MondscheinMarkt auch ein SOMMERNACHTSTRAUM werden. Das Angebot bei Essen und Trinken: ein Traum! Das Kinozelt für die Kinder mit einem wunderbaren Film: ein Traum! Der große Pizzawagen: ein Traum! Der Eiswagen mit selbstgemachtem Eis: ein Traum! Die Deko auf den Tischen: ein Traum! Und die Musik: ein Traum! Denn es spielt das Salonorchester Babari auf - beschwingte erlesene Salonmusik mit Walzern, Melodien aus der Operettenwelt und ungarischen Csárdás-Melodien. Gespielt von Musikern des Staatstheaters Nürnberg unter der Leitung von Ferenc Babári. Ein Traum! Und das alles zusammen mit wieder bestem Wetter und den besten Gästen der Welt wird am treffendsten umschrieben mit SOMMERNACHTSTRAUM. Start ist wie immer um 18:00 Uhr - und die Gemeinde und das KulturNetzwerk Schwarzenbruck freuen sich auf einen Traum von einem MondscheinMarkt. Schon wieder. Und immer wieder neu. Ein Traum!