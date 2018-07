Im Rathaus Schwarzenbruck geht es DRÜBER UND DRUNTER: Ausstellungseröffnung am 3. August

Sabine Bourges-Frei ist Yogalehrerin - und Künstlerin. Mit der Malerei hat sie vor über 20 Jahren begonnen. Mit wöchentlichem Unterricht in Zeichnen, Aquarell- und Acrylmalerei über viele Jahre bei der Malerin und Bildhauerin Kersten Thieler-Küchle. Diverse Workshops, Malreisen und die Teilnahme bei den Mittwochsmalern in Neumarkt unter der Leitung von Hortense Kurth rundeten die Ausbildung der Künstlerin ab. Gruppen-Ausstellungen in Schwabmünchen, Piemont, Altdorf und Neumarkt und verschiedene Einzelausstellungen in Schwarzenbruck zeigten bislang die farbenfrohe Werke der Künstlerin.

Die neue Ausstellung DRÜBER UND DRUNTER im Schwarzenbrucker Rathaus lädt die Besucher jetzt dazu ein, sich inspirieren und auch die Gedanken spazieren zu lassen. In einer farblich und technischen, aber auch thematischen Welt, in der es wortwörtlich drüber und drunter geht …

Das KulturNetzwerk Schwarzenbruck freut sich sehr, im Rahmen des Ausstellungsprogramms im Rathaus der Gemeinde Schwarzenbruck immer wieder Künstler mit ganz unterschiedlichem Ansatz und Ergebnissen zeigen zu können. Die Gemeinde Schwarzenbruck als Gastgeber, das KulturNetzwerk und die Künstlerin freuen sich sehr, möglichst viele interessierte Gäste am Freitag, den 3. August ab 19:00 Uhr auf der Vernissage zur Ausstellung begrüßen zu dürfen.