Im Vorfeld der Landtagswahl 2018 wollte der Sozialverband VdK mit seiner bayernweiten Aktion „Soziales Bayern jetzt!“ mit den Politikern ins Gespräch kommen, die sich bei der Landstagswahl am 13. September 2018 zur Wahl stellen.Der Sozialverband VdK möchte mit dieser Kampagne ein Zeichen setzen für soziale Gerechtigkeit und die Umsetzung von Barrierefreiheit. Besonderer Handlungsbedarf besteht nach Meinung des Sozialverband VdK Bayern ebenfalls bei der Förderung des ländlichen Raumes und der Bekämpfung der sozialen Kluft in Bayern.Zu der Podiumsdiskussion in der Meistersingerhalle in Nürnberg im September hatte die VdK- Bezirksgeschäftsstelle Mittelfranken die Mitglieder des Landtags Verena Osgyan (Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Peter Bauer (Freie Wähler), Petra Guttenberger (CSU) und die Landtagskandidatin Kerstin Gardill (SPD) eingeladen. Den Sozialverband VdK haben die Präsidentin Ulrike Mascher und der VdK-Landesgeschäftsführer Michael Pausder vertreten. Vom Bayerischen Rundfunk leitete die Moderatorin Sybille Giel die Veranstaltung und die anschließende Podiumsdiskussion.In den Ansprachen von Michael Pausder und Ulrike Mascher vor der Podiumsdiskussion prangerten beide kämpferisch die soziale Schieflage in unserem „ach so sauberen blauweißen Bayernland“ (Aussage der Regierungspartei) an. Beide wiederholten die Forderungen des Sozialverband VdK Bayern zur Landtagswahl 2018 im groben und sprachen später auch die Forderungen im einzelnen an:• Armut und Ausgrenzung wirksam bekämpfen• Barrierefreiheit endlich umsetzen• Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land schaffenUnter riesigem Beifall der zu der Aktionsveranstaltung gekommenen Mitglieder der Orts- und Kreisverbände im Bezirk Mittelfranken, wiederholten beide Redner die Belange des Sozialverband VdK, denn der Saal der Kleinen Meistersingerhalle war bis auf den letzten Platz mit interessierten VdK-Mitgliedern besetzt.Text: Christina TäuberFoto: Vdk-Kreisverband Lauf-Hersbruck