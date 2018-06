Am 16. Juni feiert ganz Oberasbach

Oberasbach : Rathaus |

OBERASBACH (pm/ak) - Der Förderverein für das Rathausumfeld OASe e.V. lädt am 16. Juni zu einem bunten Sommerfest mit vielen Angeboten für Groß und Klein ins Oberasbacher Zentrum ein.

Von 12 bis 17 Uhr ist am Samstag richtig viel los rund ums Rathaus: Es gibt eine Gartenbahn zum Mitfahren, Tanzvorführungen von Kids und Teens, Kinderschminken, Glitzertattoos und eine Hüpfburg. Außerdem können Kinder mit ferngesteuerten Schiffen ihr Kapitänspatent machen. Für die Damen gibt es Hand-, Augen- und Fußmasken, professionelles Make-up und eine Hautpflegeberatung. An Gaumenfreuden warten fränkische Bratwürste und Steaks vom Grill, eine Reise durch die Welt der Gewürze mit der „Magic Spice Bar“ und exotische Cocktails. Die vierbeinigen Besucher können sich mit vier Sorten Eis speziell für Hunde erfrischen.Als Parkmöglichkeit empfiehlt sich der kostenlose, zeitlich unbefristete Parkplatz am Jugendhaus (St- Johannes-Str. 8). Von hier gelangt man zu Fuß über den Andreas-Güllering-Weg im Grün für alle bequem in rund fünf Minuten zum Sommerfest. Weitere Parkplätze stehen auf dem Interimsparkplatz an der Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Vordere Hochstraße, an der Kurt-Schumacher-Straße und an der Stiftsstraße zur Verfügung. Die Besucher des Sommerfestes werden gebeten auch die Sperrung der Vorderen Hochstraße und die entsprechenden Umleitungen zu beachten.