Liebevoll geschmückter Christbaum im Oberasbacher Rathausfoyer

OBERASBACH (pm/ak) - Zur Adventszeit wurde es auch im Rathaus Oberasbach weihnachtlich.

In altbewährter Tradition schmücken jedes Jahr Oberasbacher Kinder den Christbaum im Rathausfoyer mit selbst gebasteltem. Erste Bürgermeisterin Birgit Huber durfte in diesem Jahr die Kinder der Elisabeth-Krauß Schule herzlich willkommen heißen. Die Kinder der zwei Ersten Klassen und der Zweiten Klasse brachten einiges an gebasteltem Schmuck mit. Der bunte Christbaumschmuck reichte von Girlanden über Schneemänner bis hin zu tollen leuchtenden Sternen.Nach „getaner Arbeit“ lud die Erste Bürgermeisterin die rund 30 Kids noch zu Lebkuchen und Kinderpunsch in netter Atmosphäre ein.Der prachtvolle Christbaum kann im Foyer des Rathauses Oberasbach zu den allgemeinen Öffnungszeiten bestaunt werden.Vielen Dank an alle fleißigen Kids, der Baum sieht nun wirklich prächtig aus!