Narren übernehmen das Rathaus

FORCHHEIM (rr) - Traditionell haben die „Närrischen Siedler“ aus der Lichteneiche am Sonntag 11. November um 11 Uhr 11 die Faschingssaison eröffnet.

Weil im Rathaus immer noch gebaut wird, wurde der Rathaussturm zum dritten Mal in Folge in den Saal der Volksbank verlegt.Hier hatte das neue Prinzenpaar Thomas I. und Sonja I. mit ihren Sprösslingen als Kinderprinzenpaar Emma I. und Nikolas I. seinen ersten großen Auftritt. Sonja & Thomas Sawinsky sind schon seit Jahren bei den Närrischen Siedlern aktiv und wohnen in Schlammersdorf. Thomas ist dem Forchheimer Faschingspublikum als Büttenredner auf den Prunksitzungen bekannt.Als Symbol ihrer Herrschaft händigte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein den beiden den Rathausschlüssel aus.Mit dem Ehepaar und ihren beiden Kindern als Kinderprinzenpaar hat Forchheim in der neuen Saison wieder eine „königliche Familie“Der Narrenverein mit seinem Schlachtruf 'schwarz, blau - helau' und seinen vier Garden, zeigte einen Querschnitt aus dem kommenden Programm. Sitzungspräsident Bernd Uttenreuther stellte bei der Gelegenheit die Gardemädchen sowie ihre Trainerinnen und Betreuerinnen vor.Die TOP-Veranstaltungen im nächsten Jahr zum Forchheimer Fasching sind:13. Forchheimer Prunksitzung mit den TOP-Stargästen: Das Eich und Jonas Paul.- großer Forchheimer Kinderfasching im Kolpingsaal Forchheim - Kartenvorverkauf ab 2. Januar in der Volksbank ForchheimAuch derwird wieder von den Närrischen Siedlern organisiert, doch diesmal mit veränderter Zugstrecke.