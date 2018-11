Aktion "Fairer Handel": Schwabacher Schüler verteilen leckere Schokomänner

Schwabach (pm/vs) - Der 11. November ist vor allem in den protestantischen Gegenden Frankens jener Tag, an dem die so genannten Pelzmärtel verschenkt werden. In Schwabach hat es eine Aktion im Rahmen des „Fairen Handels“ gegeben.

Leckere Schokoladenmänner, deren Kakao aus Fairem Handel stammt. Wieder einmal engagierten sich Kinder der Christian-Maar-Schule, ihre Lehrerin Claudia Svarovsky, Dr. Roland Oeser und Andrea Lorenz von der Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Schwabach für den Fairen Handel. Sie verteilten die beliebten Schokoladenmänner an interessierte Passanten. Der Kakao, der darin verarbeitet wird, kommt von Kleinbauern, die für ihre Arbeit einen gerechten Lohn bezahlt bekommen. „Dies zu beachten und zu wissen, dass man einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens leistet, ist ganz im Sinne des Weihnachtsmannes“, so Bürgermeister Roland Oeser.