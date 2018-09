Altoberbürgermeister Hartwig Reimann feiert 80. Geburtstag!

,,Über 47 Jahre hinweg haben Sie sich mit hohem persönlichen Engagement, Weitsicht und Bürgernähe für die Interessen der Stadt Schwabach eingesetzt", so der Innenminister in seinem Glückwunschschreiben. Aufgrund seiner kompetenten und umsichtigen Amtsführung habe Reimann Schwabach von 1970 bis 2008 als Oberbürgermeister maßgeblich geprägt und wesentlich zur positiven Entwicklung der Stadt beigetragen. ,,Während Ihrer Amtszeit konnten Sie bedeutende Projekte wie etwa zur Altstadtsanierung, zum Ausbau des Schulwesens und zur Gewerbe- und Industrieansiedlung erfolgreich umsetzen", lobte der Innenminister. Des Weiteren habe die Stadt auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft mit der Einführung eines Müllkonzepts mit Wertstofftrennung eine Vorreiterrolle in Bayern eingenommen.Nach Herrmanns Worten hat Reimann über seine anspruchsvolle Arbeit als Oberbürgermeister hinaus als Mitglied des Bayerischen Senats und in zahlreichen Gremien und Verbänden wertvolle Arbeit für die Gemeinschaft geleistet. Wie sehr ihm die Belange der Stadt am Herzen lagen, verdeutliche sein sachkundiges Wirken im Stadtrat Schwabach, dessen Arbeit er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Oberbürgermeisters bis 2017 als Stadtrat weiterhin unterstützte. ,,Mit Ihrem umfassenden Wirken haben Sie sich allseits hohes Ansehen und bleibende Verdienste erworben, die zu Recht in vielfacher Weise öffentlich gewürdigt wurden", schrieb der Minister im Hinblick auf die zahlreichen Auszeichnungen Reimanns. ,,Sie können mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken". Mit diesen Worten würdigte Herrmann die Lebensleistung des Altoberbürgermeisters. Abschließend wünschte er dem Jubilar alles Gute für das neue Lebensjahr, Glück, Gesundheit und Gottes Segen und ,,weiterhin viel Freude beim Singen in der Schwabacher Kantorei".