Informationen ohne Ende: Schwabach mit neuem Online-Stadtplan

SCHWABACH (pm/vs) - Der neue Online-Stadtplan von Schwabach ist freigeschaltet. Detaillreich und übersichtlich zugleich lädt er zum Suchen, Schmökern und Ausprobieren ein

In der Navigationsleiste oben kann man ganz konventionell nach Straßen suchen, die dann im Plan angezeigt werden. Es gibt die üblichen Landkarten-Funktionen und eine Routenplanung und bei der Straßenkarten-Ansicht hat man die Auswahl zwischen der gewohnten Planansicht, einer Satellitenansicht oder einer topographischen Ansicht mit Höhenlinien.Und dann gibt es noch spezielle Antworten, etwa auf auf Fragen, wie beispielsweise: Wo kann ich in Schwabach Gartenabfälle entsorgen? Wo kann ich in meiner Freizeit Fußball spielen? Wo ist das nächste griechische Restaurant? Wo kann ich den Personalausweis beantragen?Möglich wird dies durch verschiedene Themen-Stadtpläne, die über die rechte Spalte angewählt und eingeblendet werden können. Der Stadtplan wird künftig durch neue Themen-Karten ergänzt. Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich also.Der Plan ist auch für Mobilgeräte optimiert. Über das Smartphone oder das Tablet kann man sich orten lassen und interessante Punkte in der Umgebung anzeigen lassen, zum Beispiel den nächstgelegenen Glascontainer.Wer übrigens einen Punkt gefunden hat, der aktualisiert werden muss, kann sich an internetredaktion@schwabach.de wenden. Inhaber von Geschäften, die zusätzliche Daten im Stadtplan veröffentlichen möchten, wenden sich bitte an wirtschaftsfoerderung@schwabach.de.Abrufbar ist der neue Online-Stadtplan im Internet.