Hilfe für Sozialverein Lichtblick e.V. - „Helping Hands“ spenden über 3000 Euro

Stein : Gymnasium |

STEIN - (pm/ak) Rund 100 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Stein bescherten dem Sozialverein Lichtblick ein großes Weihnachtsgeschenk: Sie arbeiteten im Sommer in Betrieben und erwirtschafteten dabei eine Spendensumme von insgesamt 3013 Euro, die sie nun zur Unterstützung sozial schwacher Menschen und Familien in Stein weitergaben.

Einen „Grundpfeiler des Schulprofils“ nennt Schulleiter Gerhard Nickl das gemeinnützige Engagement, das die Schüler des Gymnasiums Stein jedes Schuljahr aufs Neue leisten. „Der soziale Charakter unserer Schule ist uns sehr wichtig. Ein Mosaiksteinchen dessen sind die ‚Helping Hands‘“, so Nickl. Im Sommer arbeiteten die Schülerinnen und Schüler der damals neunten Klassen in Betrieben und ließen ihren Lohn in eine Spende für den Sozialverein Lichtblick e.V. einfließen. Die Schüler spenden damit nicht einfach einen Geldbetrag, sondern etwas viel Wertvolleres: Ihre Zeit. „Zeit, in der die Schüler wahrscheinlich mehr lernen als in so mancher Unterrichtsstunde“, scherzt Lehrer und Organisator Bastian Lechner und betont damit, dass die teilnehmenden Schüler bei der Aktion erfahren, dass es für die Gesellschaft wichtig ist, zusammenzuhalten und benachteiligte Menschen zu unterstützen. „Es gibt leider auch in Stein Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Deshalb bin ich als Bürgermeister sehr froh darüber, ein solch großes soziales Engagement in Stein spüren und beobachten zu können“, zeigte sich Erster Bürgermeister Kurt Krömer dankbar.Bastian Lechner übergab den Scheck auch in Namen seiner Kollegin Stefanie Jansen, die die Aktion mit organisiert, an die Verantwortlichen des Sozialvereins Johanna Dippold, Hanne Pfetzing-Scheitinger und Herbert Lang. Mit dem Geld unterstützt der Verein nicht nur Einzelpersonen, die unverschuldet in Not geraten sind, sondern oftmals auch Familien, die sich Schulmaterial oder die Klassenfahrt für ihre Kinder nicht leisten können.