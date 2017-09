Club-Tickets gewinnen: Heimspiel gegen Arminia Bielefeld tippen und gewinnen

NÜRNBERG - Grade läuft's rund beim 1. FC Nürnberg: Nach dem gestrigen 3:1-Sieg gegen Bochum klettert der Club auf den vierten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga, auch dank des umjubelten 6:1-Erfolgs am letzten Spieltag gegen den MSV Duisburg.

Heimspiel gegen Bielefeld tippen und gegen Dynamo Dresden live dabei sein

Doch kann der Club das fortsetzen? Vor allem im nächsten Spiel wäre das wichtig für das Team und insbesondere für die Fans: Denn an diesem Sonntag steigt bei den Nachbarn in Fürth das bedeutungsschwere Franken-Derby. Beim Spiel des vierten gegen den vorletzten hat der 1. FC Nürnberg in diesem Jahr natürlich eine recht vielversprechende Ausgangslage im Vergleich zur SpVgg Greuther Fürth. Aber die leidgeplagten Club-Fans wissen: Das Derby hält schon immer wieder die ein oder andere Überraschung bereit und hat sowieso seine ganz eigenen Gesetze.Ist das Derby erstmal geschafft, wartet am Wochenende darauf das nächste Heimspiel auf den 1. FC Nürnberg. Dann geht's im Max-Morlock-Stadion gegen die derzeit punktgleiche Arminia Bielefeld um wichtige Zähler im Aufstiegskampf. Wie stehen hier wohl die Chancen für den Club? Das wollen wir von euch wissen! Jetzt mittippen und Tickets für's darauffolgende Heimspiel im Max-Morlock-Stadion gewinnen.Unser Tippspiel zum vorletzten Heimspiel der Hinrunde: Sagt uns, welches Ergebnis ihr gegen Bielefeld erwartet und gewinnt Tickets für den 1. FC Nürnberg! So geht's: Zum Mitmachen einfach eine E-Mail schreiben an tippspiel@marktspiegel.de mit folgenden Angaben:für das Ergebnis bei 1. FCN - Armina Bielefeld am 30. Septemberdes Tippersdes TippersAusgewählte Tipps werden mit Namen und Foto im nächsten MarktSpiegel veröffentlicht. Unter allen, die richtig tippen, verlosen wir für das darauffolgende Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 22. Oktober sechs mal je zwei Tickets. Einsendeschluss ist Montag, 25. September um 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.