Spannende neue Ausstellung: Albrecht Dürer als Zeitzeuge der Reformation

In der Ausstellung zu sehen sind u.a. 143 Kupferstiche aus der Diehl-Sammlung – viele davon werden erstmals öffentlich gezeigt. Werke aus Albrecht Dürers druckgraphischem Schaffen in herausragender Qualität und Erhaltung. Dies ist der Schenkung der Dürer-Sammlung des verstorbenen Nürnberger Ehrenbürgers Karl Diehl an seine Vaterstadt zu verdanken. Sie erfolgte im vergangenen Jahr durch seine Söhne. Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner bezeichnete die Ausstellung ,,als besonderes Kleinod, vor allem weil Dr. Thomas Schauerte, Leiter des Albrecht-Dürer-Hauses, sie gemacht hat." Die Ausstellungsbesucher werden ihr vermutlich Recht geben, denn die spannend gemachte Präsentation zeigt und erklärt anschaulich, lebendig und genau, wie sich der (anfangs) überzeugte Luther-Anhänger Dürer in den schwierigen Zeiten des Umbruchs (auch als Geschäftsmann und Politiker) positionierte und wie seine Kunst die großen Umbrüche widerspiegelt. Beim Gang durch die Ausstellung im Dürer-Haus kann sich jeder Besucher leicht in diese turbulente Zeit hineinversetzen. Zur Ausstellung ist übrigens ein ganz exzellenter bebilderter Katalog im Michael Imhof Verlag erschienen, der an der Museumskasse (19.95 Euro) zu haben ist. Viele Texte sind von Dr. Thomas Schauerte selbst, der den Leserinnen und Lesern auch Überraschendes zu erzählen weiß.Das prominenteste (und kostbarste) Stück ist sicher ,,Das letzte Abendmahl (1523) von Albrecht Dürer, eine Federzeichnung, in der Christus am ganz linken Bildrand zu sehen ist - und nicht wie üblich als zentrale Figur in der Mitte. Eine Leihgabe der Albertina in Wien. Wie Dr. Schauerte erklärte, stammt die Anregung zur ungewöhnlichen Federzeichnung wohl aus Dürers engstem Umfeld. Der Hinweis findet sich im Chorumgang der Sebalduskirche im linken der drei Sandsteinreliefs von Veit Stoß, die er bis 1499 für die Paulus Volckamersche Stiftung geschaffen hat.1525 erfolgte der Übertritt Nürnbergs zum neuen Glauben früh und relativ reibungslos. Auch Albrecht Dürer (1471‒1528), Deutschlands bedeutendster Maler, Graphiker und Kunsttheoretiker, saß im Großen Rat, als die Reichsstadt den folgenschweren Beschluss fasste, die Reformation zu vollziehen. Zunächst begeisterter Anhänger Martin Luthers, waren für den Künstler die bilderfeindlichen Tendenzen mancher Reformatoren aber schlichtweg existenzbedrohend. Wie also positionierte sich der prominenteste Nürnberger in diesen unübersichtlichen Zeiten? Und vor allem: Spiegelt seine Kunst die großen Umbrüche tatsächlich wider? Diesen spannenden Fragen geht die Ausstellung mit einigen wertvollen Leihgaben und einem genauen Blick auf die Details nach ‒ und stößt dabei auf manch Überraschendes. Denn obwohl der Künstler bereits um 1518 aus seiner Luther-Begeisterung keinen Hehl machte, gibt es auch aus diesen Jahren kein Kunstwerk mit eindeutigem Reformationsbezug von seiner Hand. Wollte er sich möglichst neutral verhalten, um sein malerisches Werk für alle Zukunft religiösen Anfeindungen (Bilderstürme) zu entziehen?Die Ausstellung wurde durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Staatsministerin Prof. Monika Grütters, im Rahmen des Förderprogramms „Reformationsjubiläum 2017“ aufgrund eines Beschlusses des Bundestages maßgeblich unterstützt.Staatsbibliothek BambergUniversitätsbibliothek Basel (CH)Germanisches Nationalmuseum NürnbergStaatsarchiv NürnbergStadtbibliothek NürnbergAlbertina Wien (A)30. Juni bis 4. Oktober 2017Der Eintritt in die Ausstellung ist im Museumseintritt von 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, bereits inbegriffen.Zur Ausstellung ist ein Katalog im Michael Imhof Verlag erschienen, der zum Preis von 19,95 Euro an der Museumskasse sowie im Buchhandel erworben werden kann.Albrecht-Dürer-HausAlbrecht-Dürer-Straße 3990403 NürnbergTelefon: 09 11 / 2 31-25 68Fax: 09 11 / 2 31-24 43E-Mail: albrecht-duerer-haus@stadt.nuernberg.de www.albrecht-duerer-haus.deDienstag bis Freitag 10-17 UhrSamstag und Sonntag 10-18 UhrDonnerstag 10 -20 UhrJuli bis September auch: Montag 10-17 UhrStraßenbahnlinie 4: Bus 36: U1/U11:Haltestelle TiergärtnertorHaltestelle BurgstraßeHaltestelle Lorenzkirche, Ausgang Hauptmarkt