Baubeginn für den Neubau der Feuerwache 1

Am Montag, 30. Januar 2017, wird ein circa zehn Meter hohes Bohrgerät mit der Sicherung der Baugrube in der Mannertstraße beginnen und drei Wochen später in der Maximilianstraße fortfahren. Dazu ist es notwendig, die Verkehrsführung in der Maximilian- und der Reutersbrunnenstraße zu ändern. Die Verkehrsinsel in der Reutersbrunnenstraße wird zurückgebaut und der Mittelstreifen in der Maximilianstraße zur Fahrbahn ausgebaut. Gleichzeitig wird eine provisorische Ampelanlage an der Kreuzung errichtet, die bis Ende 2018 den Verkehr regelt.Parallel hierzu wird der Baugrund auf etwaige Bombenblindgänger untersucht. Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich hofft, dass keine verborgenen Bomben gefunden werden, da ein derartiger Fund sich ungünstig auf Baukosten und Termine auswirken kann.