Marianne Sägebrecht wirbt in Nürnberg für den Weltgebetstag der Frauen

Im Jahr 2018 steht Surinam im Mittelpunkt des Weltgebetstages. Christliche Frauen aus dem kleinsten Land Südamerikas haben den Gottesdienst dazu verfasst. Sein deutscher Titel lautet ,,Gottes Schöpfung ist sehr gut!".Gefeiert wird dann weltweit am Freitag, 2. März 2018: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche - alle sind dazu eingeladen. Ins Zentrum ihrer Gottesdienstordnung haben die surinamischen Christinnen die Schöpfungserzählung aus dem Buch Genesis / 1. Buch Mose gestellt. Die Bewahrung der Schöpfung ist ein zentrales Anliegen ihrer Gottesdienstordnung.Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung christlicher Frauen. Immer am ersten Freitag im März feiern Menschen weltweit den Weltgebetstag (WGT). Der Gottesdienst wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Diese Frauen sind Mitglieder in unterschiedlichen christlichen Kirchen.2018 SurinamAll God’s Creation Is Very Good!2019 SlowenienCome – Everything Is Ready2020 SimbabweRise! Take Your Mat and Walk2021 VanuatuBuild on a Strong Foundation