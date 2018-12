Blutspende-Betreuungsteam des BRK Heroldsberg

Letzter Blutspendetermin des Jahres 2018 in der Mittelschule von Eckental-Eschenau

Wieder riesiger Andrang mit 120 Spender/innen



Bei diesem Termin am Nikolaustag kamen, von denenBlut gespendet haben, darunter wieder. Allen Spendern/innen aus dem Erlanger Oberland und dem weiteren Umland sei besonders gedankt.Eine Erleichterung in der Zukunft wäre, wenn sich mehr Blutspendewillige erst gegen 19.00 bis 20.00 Uhr einfinden würden, damit die "Warte-Staus" beim Labor und den drei untersuchenden Ärzten" etwas reduziert werden könnten. Leider kommt die Masse der Spendewilligen immer noch zwischen 17:00 bis 18:30 Uhr.Geehrt werden konnten:Kalchreuth undaus Eckentalund(.alle aus Eckental) Das BRK Heroldsberg und der BRK-Blutspendedienst aus Wiesentheid bedanken und freuen sich über diese Ehrungen.Der nächster Termin ist noch nicht bekannt, sollte aber in Heroldsberg sein.