ERLANGEN (pm/mue) - Unter dem Titel „Über die Partnerstadt Shenzhen ins Traumland Fujian zum Ursprung des Oolong Tees“ findet vom 18. April bis 2. Mai eine Bürgerreise nach China statt.

Sie beginnt in Shenzhen, wo 1980 als marktwirtschaftliches Experiment eine Sonderwirtschaftszone eingerichtet wurde. Aus dem kleinen Fischerdorf an der Küste im Schatten von Hongkong wurde in atemberaubender Geschwindigkeit die wohlhabendste Wirtschaftsmetropole Chinas mit heute rund 15 Millionen Einwohnern. Anschließend geht es weiter nach Fujian, auf dem Programm stehen u.a. der Besuch des alten Dorfes Kejia mit den eindrucksvollen Rundhäusern. Im Wuyi-Gebirge begibt sich die Gruppe auf Entdeckungsreise in die Welt des Tees und der Geheimnisse der aufwendigen Verarbeitung des Oolong-Tees, der als Champagner unter den Tees bezeichnet wird. Organisiert wird die Reise von der Akademie für Tee & Kultur / aiVita e.V. (E-Mail info@taichiteehaus.de, Telefon 0711/50450905). Weitere Informationen zu Kosten und Reiseprogramm im Internet unter: