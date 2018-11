Neue Weihnachtsmarktbroschüre vom Landkreis ERH

LANDKREIS (pm/mue) - Ab jetzt weht wieder der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Straßen des Landkreises Erlangen-Höchstadt: Über 30 Weihnachts- und Adventsmärkte öffnen landkreisweit ihre Pforten bis kurz vor dem Fest.

Die neue Weihnachtsmarktbroschüre der Landkreis-Wirtschaftsförderung bietet eine Übersicht über alle Märkte, Termine und Orte. Sie ist im Landratsamt, in der Dienststelle Höchstadt sowie in den Gemeinden, den umliegenden Städten und in den Tourismusinformationen kostenlos erhältlich. Neu mit dabei: Ein Weihnachtsmarkt-Tagebuch mit Platz für Sterne, Wünsche und mehr. Im Internet gibt es das Ganze zum Herunterladen: