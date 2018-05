Toller Auftakt der Tennisabteilung des TSV in Schwarzenbruck: lauter Sieger

Anfang Mai beginnt auch die Medenrunde - ein Wettbewerb, bei dem fast alle Vereine in Bayern in verschiedenen Klassen gegeneinander antreten. Die Tennisabteilung des TSV hat viele Mannschaften in den verschiedenen Klassen gemeldet und auch schon die ersten Spiele am Wochenende gespielt:Die Damen 40 haben leider gegen Kleinschwarzenlohe mit 2 : 7 verloren, so ging es auch der Damenmannschaft gegen den NHTC (1 : 8), die Damen 50 konnten dafür einen Kantersieg mit 6 : 0 gegen Lauf einfahren - und bei den Herren 50 gab es ein sehr hart erkämpftes 5 : 4 gegen Hersbruck. Super. Die nächsten beiden Monate werden diese Medenspiele die Mannschaften des TSV auf Trab halten.Aber nicht nur der Wettbewerb steht im Mittelpunkt der Tennis-Abteilung des TSV - Spielen, Trainieren und Geniessen sind angesagt. In einer der wirklich schönsten Anlagen in großem Umkreis: der Tennisanlage des TSV im Moor in Schwarzenbruck. Interessierte bitte einfach melden bei Helmut Szabadi (h.szabadi@tsv-ochenbruck.de). Dies gilt natürlich nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Jugendliche und Kinder.