Über 100 Händler kommen zum Hirschaider Herbstmarkt

HIRSCHAID (pm/mue) - Zum traditionellen Herbstmarkt im Ortszentrum mit verkaufsoffenem Sonntag haben sich am 21. Oktober über 100 Händler aus der Region angemeldet.

Angeboten werden neben den Dingen des täglichen Bedarfs wie Gewürze, Tee auch Strumpfwaren, Blumen und Herbstgestecke, Lederwaren, Uhren und Schmuck, Geschenkartikel bis hin zu Textilwaren und viele kulinarische Leckerbissen. Die Palette reicht hier von fränkischen bis zu internationalen Gaumenfreuden. An einem Gemeinschaftsstand sind wieder Kaufleute aus der slowenischen Partnergemeinde Ivancna Gorica auf der Marktfläche vertreten und bieten Wurstspezialitäten sowie Weine aus ihrer Region an. Weiter sind eigens angereiste slowenische Landfrauen präsent, die gerne ihre „hausgemachten landestypischen“ Produkte an den Mann bzw. die Frau bringen möchten. Am Geschehen beteiligen sich wieder alle Geschäfte an der Marktmeile sowie Drogeriemarkt Müller und der Discounter netto in der Ortsmitte, ebenso viele Geschäfte im Gewerbegebiet. Der Markt und die Hirschaider Geschäfte sind von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.Ein Kinderflohmarkt, der wieder auf der großen Parkfläche des tegut - Parkplatzes stattfindet komplettiert die Marktfläche. An über 30 Ständen werden die Kinder Spielsachen, Kleidung und mehr zum Verkauf anbieten, während die Gemeindebücherei ihre Türen zum Bücherflohmarkt öffnet.Die Marktgemeinde weist auf die Sperrung der Ortsdurchfahrt von der Einmündung Von-Weyda-Straße bis zur Einmündung Luitpoldstraße in der Zeit von 9.00 bis 19.00 Uhr für Fahrzeuge aller Art hin. Parkmöglichkeiten für die Marktbesucher stehen gebührenfrei zur Verfügung am Festplatz (Schleusenweg), im Ortszentrum (Parkdeck hinter dem Rathaus) und im Leimhüll (rechter Fahrbahnrand). Für die Besucher aus Richtung Höchstadt ist der Großparkplatz an der Dreifachsporthalle „RegnitzArena“ geeignet.