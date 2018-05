Miriam Leiner ist die neue Forchheimer Bierkönigin

Forchheim : Kellerwald |

FORCHHEIM (pm/rr) – Zur Bierkeller Saisoneröffnung wurde die neue Forchheimer Bierkönigin Miriam I. gekrönt und vorgestellt. Bis April 2020 wird Sie die Forchheimer Bierkultur präsentieren.

Ausgewählt wurde die neue Bierkönigin von einer Jury bestehend aus Vertretern der vier Forchheimer Brauereien, Bürgermeister Franz Streit, dem Leiter der Tourist-Information Nico Cieslar und der bisherigen Bierkönigin Carina II..Die 19-Jährige Forchheimerin Miriam Leiner besucht derzeit noch das Herder Gymnasium. Sie konnte sich gegen drei weitere Mitbewerberinnen durchsetzen. „Es war sehr schwer sich zwischen den vier bierbegeisterten Damen zu entscheiden. Bei Miriam hat man die Freude am Thema Bier und der Stadt Forchheim gespürt“, so Bürgermeister Franz Streit.Miriam I. präsentiert die vier Forchheimer Brauereien Hebendanz, Neder, Eichhorn und Greif sowie die Stadt Forchheim auf verschiedenen Veranstaltungen und Messen. Rund 20 Termine kommen auf Sie pro Jahr zu. Darunter sind der Tag der offenen Brauereien, das Forchheimer Altstadtfest, das Annafest und weitere Brauereifeste.Damit Miriam I. für ihre Amtszeit perfekt vorbereitet ist, nimmt sie bei Markus Raupach (Biersommelier & Gründer der Deutschen Bierakademie) an einem Seminar teil und lernt dabei welche Bierstile es gibt, was hinter der Bierherstellung und Geschichte des Bieres steckt sowie welche Bedeutung das Reinheitsgebot in Bayern, Deutschland und der Welt hat.2005 wurde die erste Forchheimer Bierkönigin gekrönt und damit die erste Bierkönigin in ganz Oberfranken. „Die Forchheimer Bierkönigin hat sich in den letzten Jahren zu einem sehr guten Marketinginstrument für die Stadt Forchheim entwickelt. Als Markenbotschafterin schafft sie Begeisterung und dadurch Weiterempfehlung“, so Nico Cieslar der Leiter der Tourist-Information.