Modernster MediaMarkt Deutschlands eröffnet in Forchheim

FORCHHEIM (pm/mue) - Die alte Königsstadt wird um ein attraktives Einkaufsziel reicher: Am Donnerstag, 3. Mai, öffnet im Globus-Center nicht nur ein neuer, sondern zugleich der modernste MediaMarkt Deutschlands seine Türen.

Auf die Kunden wartet ein Einkaufsparadies, das auf rund 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche eine große Auswahl an Elektronikprodukten bietet. Mit persönlicher Beratung und umfangreichen Serviceleistungen empfiehlt sich der Elektronikfachmarkt zudem als kompetente Adresse rund um neueste Technik. Vorbeikommen lohnt sich: Zum Start winken zahlreiche Eröffnungsangebote.„Wir wollen in Forchheim eine optimale Versorgung mit modernen Elektronikgeräten sicherstellen – mit einem attraktiven Sortiment, unserem Multichannel-Konzept und maßgeschneiderten Serviceleistungen“, so Geschäftsführer Thomas Krauß. Der 52-Jährige zeichnet bereits als geschäftsführender Gesellschafter im MediaMarkt in Erlangen verantwortlich, nun übernimmt er in Doppelregie beide MediaMarkt Standorte. Ihm zur Seite steht als Geschäftsleiter der gebürtige Forchheimer Matthias Kilian, der seit rund 20 Jahren bei MediaMarkt ist und zuletzt als Bereichsleiter im Markt in Erlangen tätig war. „Ich freue mich sehr darauf, erstmals einen MediaMarkt eigenverantwortlich zu leiten“, so der frisch gebackene Hausherr. Insgesamt hat der Elektronikfachmarkt in Forchheim 25 Mitarbeiter eingestellt.„Hauptsache ihr habt Spaß“ heißt das Motto von MediaMarkt – und der beginnt in Forchheim mit einem hochmodernen Ladendesign. Einrichtung, Mobiliar und Warenpräsentation sind auf der Höhe der Zeit, gleiches gilt für die technische Ausstattung mit tagheller Beleuchtung, digitalen Preisschildern sowie kostenlosem Kunden-WLAN. Betont kundenfreundlich ist der Eingangsbereich konzipiert: Anstatt herkömmlicher Kassenzonen gibt es eine große Kundentheke, an der die Funktionen Kasse, Information, Service und Abholung von Online-Bestellungen zusammengefasst sind. „Die Kundenbedienung erfolgt dadurch schneller und stets der Reihe nach. Man braucht sich nie mehr zu ärgern, in der falschen Schlange anzustehen“, so Geschäftsleiter Matthias Kilian. Eine gut durchdachte Aufteilung der Abteilungen und die deutlich sichtbare Beschilderung sorgen zudem für mehr Übersichtlichkeit im großen Produktangebot – rund 25.000 verschiedene Artikel hat der Markt ständig vorrätig.